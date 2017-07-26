Барнаул, 26 июля, 2017, 08:07 — ИА Регнум. В принципе преемственности власти есть свои плюсы и минусы, но плюсов, судя по сегодняшней записи в блоге алтайского губернатора Александра Карлина, все-таки больше. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в статье под заголовком «Губернаторское наследство» глава Алтайского края обращает внимание на то, что властям региона удалось решить серьезную проблему с обманутыми дольщиками «Барнаулстроя» и снять еще один очаг напряжённости — долгострой «Демидов парк» в Новоалтайске.

Светлана Шаповалова Здание Правительства Алтайского края

«Принцип преемственности власти не дает губернатору, как главе территории, возможности откреститься от ошибок и просчетов как предшественников, так и руководителей муниципального уровня. Приходится доводить до ума проблемные долгострои, изыскивать средства на выплату накопившихся долгов, отвечать за невыполненные в сроки обязательства… Доводим. Изыскиваем. Каемся», — отметил глава края. Далее он привел примеры решения таких застарелых проблем.

«Никто же не верил, что нам удастся поставить точку в многолетней, тянущейся не одно десятилетие проблеме обманутых дольщиков. Но мы ее решили. И несмотря на то, что тема пострадавших дольщиков время от времени вспыхивает в регионе, она уже не носит таких угрожающих масштабов, как на «Барнаулстрое» — предприятии, из-за преступной деятельности руководства которого сам термин «долевое строительство» в течение многих лет вызывал у людей отторжение», — отметил губернатор.

Напомним, решить проблему с дольщиками удалось в 2014 году, после издания (11.05.2011) краевого закона №53-ЗС «О регулировании отдельных отношений в сфере долевого строительства, направленных на защиту прав и законных интересов участников долевого строительства на территории Алтайского края» и принятых во его исполнение документов, предусматривающих строительство дома для пострадавших граждан с бюджетным финансированием более чем на 70%.

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О намерении решить проблему дольщиков жилищного комплекса «Демидов парк» Александр Карлин заявил на своей online-конференции в начале июля 2017 года.

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«До конца текущего года будут сданы в эксплуатацию квартиры в блок-секциях 4−7. В следующем году завершим вторую очередь этого комплекса. По крайней мере, дети дольщиков «Демидов парка» не успеют вырасти, а состав их семей кардинально не изменится к окончанию строительства, как у дольщиков «Барнаулстроя». <…> мы стараемся создавать заделы на будущее», — отметил глава края.

Также он напомнил о высоких темпах ввода жилья в регионе, решении проблем с очередностью в детских садах («Еще каких-то 5−7 лет назад ее решение казалось нереальным», — полагает губернатор).

В ближайшей перспективе власти, по словам Александра Карлина, собираются решить проблему строительства современных общеобразовательных учреждений в новых микрорайонах.

«В соответствии с прогнозируемой потребностью только в Барнауле в кварталах массовой застройки построим 11 новых школ. Да и в целом регион звание «края новых школ» не потеряет, а приумножит в самом ближайшем будущем. До 2025 года в крае будет возведено 28 новых школ, 156 школ подвергнутся капитальному ремонту, 84 — расширят свои учебные площади с помощью строительства дополнительных корпусов или реконструкции», — заявил Александр Карлин.

Интересно, что рассуждения эти появились за два года до окончания губернаторского срока (срок полномочий Александра Карлина заканчивается в 2019 году, прим. ИА REGNUM ).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в этом году Александру Карлину исполнится 66 лет. Он родился в селе Медведка Тюменцевского района Алтайского края. В должности главы администрации Алтайского края трудится с 2005 года. Тогда его назначил президент РФ после трагической гибели народного губернатора Михаила Евдокимова. С 2009 года Александр Карлин стал губернатором Алтайского края. И с момента изменения законодательства о выборах губернаторов, у него вновь появилась возможность выдвигать свою кандидатуру.

Своеобразной заявкой на новый губернаторский срок можно считать его слова о намерении продолжить губернаторские проекты («80 на 80» и «85 на 85»), в соответствии с которыми в течение пяти лет в регионе строят, реконструируют или ремонтируют социально значимые объекты. Их число равно количеству юбилейных лет, исполнившихся региону. Причем, срок реализации последнего проекта явно выходит за временные рамки губернаторства Александра Карлина.