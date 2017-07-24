Краснодар, 24 июля, 2017, 23:30 — ИА Регнум. В Краснодаре сегодня, 24 июля, прошёл форум единороссов «Городская среда», посвященный вопросам благоустройства городских территорий. Мероприятие прошло под председательством руководителя партии, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который подчеркнул, что «дело, которое мы начали в этом году», «по сути, новаторская история». По итогам форума выработаны рекомендации, которые стали основой для общей резолюции форума. Предложения по благоустройству представили и Чебоксары, глава администрации которого Алексей Ладыков выступил на пленарном заседании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Er.ru Дмитрий Медведев

В мероприятии приняли участие около 1000 человек со всех регионов страны. Работа форума была организована в формате четырех дискуссионных площадок и пленарного заседания, где были представлены лучшие муниципальные практики. Итоги озвучили на пленарном заседании. Работу площадки №1 «Комфортный двор», где были обсуждены методики благоустройства «сложных дворов» (когда необходимо комплексно реализовать сразу несколько программ на одной дворовой территории), представил на пленарном заседании глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков. По его словам, «максимального эффекта» позволяет добиться синхронизация проекта с действующими федеральными программами. К примеру, в Чувашии «удалось разработать ряд интересных решений в «сложных дворах».

«Проекты формировали дифференцировано. Есть точечные решения для дворов с двумя — тремя многоквартирными домами, а для жилых кварталов с 14-ю и 16-ю многоквартирными домами нашли другие варианты. В одном из микрорайонов мы приступили к благоустройству дворовой территории, включающей 13 домов с охватом около 3 тыс. жителей. Кроме капитального ремонта домов и магистральных улиц, здесь строится большая спортивная площадка и обновляются дворовые заезды. Жители, проявившие желание участвовать в программе, готовы софинансировать обновление своей дворов на уровне 3%. В другом квартале численностью около 5 тыс. человек обновляются дворы, проектируется сквер, а в августе откроется детский сад», — сообщил мэр Чебоксар.

Говоря о федеральной политике, Алексей Ладыков высказал мнение, что необходимо разработать процедуру принятия решения по благоустройству междворовых территорий (когда несколько многоквартирных домов объединены общей территорией) и оказывать бюджетную поддержку проектам, инициированных гражданами и реализуемых с их участием и софиансированием. При этом на федеральном уровне необходимо установить предельный уровень софинансирования со стороны граждан и учитывать средства муниципального бюджета, выделяемых на реализацию проекта.

«Также необходимо подготовить предложения по созданию упрощенного механизма передачи муниципалитетами в состав общего имущества многоквартирного дома объектов, находящихся на территории дворов, благоустроенных с привлечением средств бюджетов. При этом необходимо установить обязанность собственников помещений в многоквартирном доме принять такое имущество в общую долевую собственность и обеспечить его содержание», — полагает Алексей Ладыков, пояснив, что «у каждой территории должен быть хозяин, а у локальных пространств и дворов — в первую очередь».

Говоря о региональной власти, глава администрации столицы Чувашии считает, на уровне субъекта необходимо планировать работы по капремонту домов и инженерной инфраструктуры, обеспечить проведение «широкомасштабного информирования граждан» по реализации проекта и организовать общественное обсуждение по проектам, исключив случаи принятия документов без обсуждений.

Резюмируя, Алексей Ладыков констатировал, что «тема выходит за рамки дворов и становится мощным стимулом для развития российских городов», а проект «Городская среда» тала «катализатором повышения активности власти, бизнеса, самих граждан».

«Проект «Городская среда» призывает граждан к соучастию в программах благоустройства, учит относиться к дворовым территориям как к своему имуществу. Люди должны видеть и понимать, что мы не навязываем мнение чиновников, не давим административными рычагами. Главное — услышать мнение самих горожан, и положить его в основу типовых проектов, стараясь при этом сохранить индивидуальность каждого двора», — подчеркнул Алексей Ладыков, отметив, что инициативы с мест, их открытое обсуждение «реально помогает власти быть ближе к народу, быть узнаваемой», что укрепляет доверие к власти.

Отметим, площадку «Городские общественные пространства» представила на пленарном заседании главный архитектор Воронежской области Марина Ракова, подчеркнув, что ключевым условием любого проекта благоустройства или создания общественных пространств является его социальная и экономическая целесообразность, подтвержденная жителями в результате общественных обсуждений.

Еще на двух дискуссионных площадках эксперты обсуждали развитие малых городов и разработку стандартов благоустройства. К примеру, мэр Котовска Алексей Плахотников, подводя итоги площадки «Благоустройство малых городов», заявил, что участники дискуссии призывают заниматься не только благоустройству парков, но и обращать внимание на поддержание объектов в малых городах, к которым уделяет внимание ЮНЕСКО. Кроме того, по его словам, требуется поддержать моногорода на основе концепции «Пять шагов благоустройства», которая предусматривает дифференцированный подход к определению целевых показателей по развитию городской среды, исходя из размеров моногородов, их социального и экономического потенциала.

Итоги форума подвел Дмитрий Медведев, предложивший поддержать все рекомендации. В начале своего выступления он отметил, что «тема исключительно важная для нашей страны, потому что у нас в городах, как известно, живёт более 70% населения нашей страны, то есть более 100 млн человек».

«Взявшись за модернизацию городской среды, мы начинаем масштабнейшую работу, которая рассчитана, скажем прямо, не на один год, потому что очень много всего предстоит сделать. По сути, запускаем новую модель развития российских городов», — подчеркнул премьер-министр РФ, отметив, что «дело, которое мы начали в этом году», «по сути, новаторская история».

Медведев также напомнил, что сейчас «главная цель» не просто жилищное строительство, «а жильё в комфортной, современной среде, отвечающей условиям, подходам XXI века»:

«И чем красивее и удобнее город, тем больше туда едет высококвалифицированных специалистов. А те, кто вырос в этом городе, не хотят оттуда сбежать как можно быстрее. Там охотнее вкладываются инвесторы, развивается туризм. В результате меняется жизнь людей, появляется больше возможностей для самореализации».

Оценивая высказанные предложения, премьер заострил внимание на том, что «некоторые собственники» строений и участков земли относятся к обязанности содержать их в порядке «абсолютно безответственно»:

«Очень часто эту землю просто хапнут и сидят ждут, когда кто-либо обратится для того, чтобы на ней что-то построить, и тогда это можно выгодно продать. Естественно, всё это находится в безобразном состоянии, захламляется и выглядит чудовищно. Поэтому я поддерживаю инициативу, которая была тут выдвинута, — о том, чтобы повысить ответственность таких собственников за состояние принадлежащих им объектов. Думаю, что это очень правильно».

Было отмечено, что проект по благоустройству «напрямую затронет» население около 85 млн человек. На эти цели в текущем году предусмотрено более 40 млрд рублей, из них в федеральном более 25 млрд рублей, ещё более 16 млрд рублей должны поступить из региональных бюджетов. Две трети средств должны пойти на ремонт и обновление дворов. По предварительным данным Минстроя России, в этом году будет благоустроено более 15 тыс. дворовых территорий.

Дмитрий Медведев согласился с тем, что «люди эти инициативы поддерживают, а значит, мы эти инициативы обязаны выполнять»:

«Значит, важно, чтобы эти изменения в городской среде не ограничивались одним годом. Поэтому я считаю, что средства на государственную поддержку благоустройства городской среды должны быть предусмотрены в нашем трёхлетнем бюджете. Это действительно очень важно».