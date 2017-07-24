Санкт-Петербург, 24 июля, 2017, 14:39 — ИА Регнум. Противникам возможной передачи Исаакиевского собора в распоряжение Русской православной церкви не удалось обжаловать в суде отказ парламента Санкт-Петербурга назначит референдум о судьбе собора. Суд посчитал рассмотрение этого иска недопустимым вмешательством в работу законодательной ветви власти.

Интерьер Исаакиевского собора

Как сообщила сегодня, 24 июля, пресс-служба городского суда, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отказал в принятии административного искового заявления депутатов Михаила Амосова, Бориса Вишневского, Алексея Ковалева и Максима Резника к Законодательному собранию о признании незаконным постановления Заксобрания №503 от 28 июня, которым было отказано в назначении референдума.

Истцы считают это постановление незаконным и нарушающим право граждан на выдвижение инициативы проведения городского референдума, его организацию и проведение и на участие в референдуме. Однако суд придерживается иного мнения, посчитав, что он в принципе не должен рассматривать этот вопрос.

«Поскольку заявленные административными истцами требования по существу предполагают вмешательство суда в нормотворческую деятельность представительного органа, что является недопустимым, требования административных истцов не подлежат разрешению в порядке административного судопроизводства», — гласит определение суда.

В законную силу оно пока не вступило и может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 дней.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня большинство депутатов Заксобрания признали вопрос, предложенный инициативной группой, недопустимым для вынесения на референдум. Юридическое управление Заксобрания также выдало отрицательное заключение на проект. Главным аргументом противников референдума стало то, что вопрос о передаче имущества религиозного назначения уже урегулирован нормами федерального законодательства, поэтому его нельзя решать на уровне региона.

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Напомним, на Прямой линии 15 июня президент Владимир Путин призвал деполитизировать проблему Исаакиевского собора. Президент России уверен, что можно найти возможность совместить религиозные и музейные функции собора.

Заявка от Русской православной церкви с просьбой передать храм в ее ведение пока не поступала в Смольный. По словам губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, только после ее получения вопрос о передаче храма будет рассмотрен городскими властями.