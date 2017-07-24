Берлин, 24 июля, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Победа Ангелы Меркель — не за горами, пишет 24 июля Das Wahlrecht, ссылаясь на результаты социологического опроса среди немецких избирателей, проведенного в период с 18 по 20 июля исследователями из группы «Политическое настроение».

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Всем избирателям следовало ответить, за какую политическую партию они бы проголосовали, если бы выборы в бундестаг состоялись уже в следующее воскресенье, 23 июля.

За Союз ХДС/ХСС (правящую коалицию Христианско-демократического союза и Христианско-социологического союза) свои голоса отдали 40% избирателей, а за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), его главного оппонента, — 24%.

Напомним, что еще в марте 2017 года их разделял всего 1%, сейчас социал-демократы значительно утратили поддержку своих избирателей.

За каждую из партий: за Левых, Свободную демократическую партию (СДП), Зеленых и «Альтернативу для Германии» — отдали 8% голосов.

Такой показатель одновременно для всех четырех партий — уникальный за все время проведения социологических опросов среди избирателей, добавляет издание.

На пост канцлера Германии претендуют Ангела Меркель, глава ХДС, и Мартин Шульц, глава СДПГ.

Так как Союз ХДС/ХСС значительно опережает СДПГ, эксперты уверены, что победа Меркель — не за горами. В случае победы на выборах 24 сентября она займет пост канцлера четвертый раз подряд.