Москва, 23 июля, 2017, 17:37 — ИА Регнум. Все шесть членов национальной сборной команды российских школьников стали призерами Международной математической олимпиады, — сообщает сегодня, 23 июля, Министерство образования РФ. Они получили 1 золотую, 3 серебряных и 2 бронзовых медали.

Пресс-служба Минобрнауки России На 58-й Международной математической олимпиаде российские школьники получили 1 золотую, 3 серебряных и 2 бронзовых медали

Лучший результат на состязаниях из российских ребят показал Михаил Иванов из физико-математического лицея №239 (Санкт-Петербург). У него по итогам выполнения всех заданий вышла золотая медаль и 14 место в индивидуальном зачете.

«Серебряные медали у Г. Вепрева из лицея №2 г. Рыбинска, Н. Добронравова из лицея №130 г. Новосибирска и К. Тыщука из физико-математического лицея №239 г. Санкт-Петербурга. Бронзовые медали у Т. Зайцева из школы №179 г. Москвы и В. Ретинского — самого младшего члена команды из школы №1329 г. Москвы», — отметили в ведомстве.

Олимпиада проходила с 16 по 23 июля в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Известно, что лидером соревнований стала сборная Южной Кореи, все участники которой были отмечены золотыми медалями.

Руководителем сборной команды России на Международной математической олимпиаде выступил член Консультативного совета Международной математической олимпиады, доцент кафедры высшей математики МФТИ, кандидат физико-математических наук, руководитель отделения математики Лаборатории по работе с одаренными детьми МФТИ Назар Агаханов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, прежде чем отправиться на олимпиаду, представитель сборной России по видеосвязи задал Владимиру Путину вопрос о поощрении своих наставников: будут ли педагоги, подготовившие медалиста международного турнира, награждены, к примеру, званием заслуженного учителя России?

«У нас существует целая система поощрения и тренеров, и педагогов», — напомнил Путин.

По его словам, наставники, которые успешно готовят ребят к крупным мероприятиям, заслуживают наград. Если же по каким-то причинам награды до педагогов не доходят — это явное упущение, которое должно быть исправлено.

Путин добавил при этом, что российские школьники регулярно занимают призовые места на соревнованиях в разных странах.

Напомним, 21 июля 2017 года Владимир Путин ответил на вопросы воспитанников образовательного центра для одаренных детей «Сириус».