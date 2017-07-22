Париж, 22 июля, 2017, 22:27 — ИА Регнум. Во Франции неизвестные осквернили могилу маршалаАнри Филиппа Петена, возглавлявшего коллаборационистское правительство в годы немецкой оккупации во время Второй мировой войны. Об этом сообщают Вести.Ru.

Петен и Гитлер

Инцидент произошел в ночь на субботу, 22 июля, на кладбище Порт-Жуанвиль в департаменте Вандея.

«Хулиганы сломали крест и расписали надгробие краской, — говорится в сообщении. — Сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства произошедшего».

Другие подробности пока неизвестны.