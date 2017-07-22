Великий Новгород, 22 июля, 2017, 17:24 — ИА Регнум. Кандидаты на должность губернатора Новгородской области Ольга Ефимова (от КПРФ) и Антон Морозов (ЛДПР) предоставили в областную избирательную комиссию документы для регистрации. Как сообщила ИА REGNUM Ольга Ефимова, она сдала подписные листы 21 июля, в них 137 подписей муниципальных депутатов (необходимый минимум в 131 подпись плюс шесть резервных).

Подпись

Также Ольга Ефимова назвала список своих претендентов на пост сенатора от исполнительной власти региона, в случае её избрания губернатором. Это лидер новгородских коммунистов, депутат Новгородской областной думы Валерий Гайдым, заместитель председателя областного совета ветеранов, редактор областной «Книги Памяти» Сергей Витушкин и директор СУ-1, заслуженный строитель РФ Валерий Назаров.

«Двое последних — тоже члены КПРФ. Валерий Назаров по представлению Ольги Ефимовой в своё время был награжден Почётным знаком «За заслуги перед Великим Новгородом» за значительный вклад в развитие Великого Новгорода, многолетнюю плодотворную деятельность, направленную на процветание города и повышение благосостояния его жителей», — отметили в пресс-службе регионального отделения партии.

Антон Морозов сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что также сдал в избирком 137 подписей в поддержку своего выдвижения. Его «сенаторская тройка» выглядит так: вице-спикер Новгородской областной думы Алексей Чурсинов, депутат областной думы Дмитрий Игнатов и депутат думы Великого Новгорода Владимир Данилов.

«Все — коренные новгородцы и активные политики!» — прокомментировал он свой выбор.

Алексей Чурсинов заявил ИА REGNUM, что при сборе подписей ЛДПР не столкнулась с такими трудностями, о которых говорит кандидат от «Яблока» Анна Черепанова, несмотря на небольшое количество муниципальных депутатов от ЛДПР.

«Самая большая сложность — это качество дорог в Новгородской области, по которым приходилось передвигаться, чтобы добраться до отдельных районов и получить подпись», — отметил он.

Напомним, Анна Черепанова ранее заявила о невозможности прохождения муниципального фильтра из-за административного давления на муниципальных депутатов, которые, по её словам, предоставляют подписи за согласованных властью кандидатов на пост губернатора Новгородской области. Все эти факты в партии изложили в обращениях на имя Генпрокурора, главы Следственного комитета России и региональным прокурорам Новгородской, Свердловской и Ярославской областей.

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Напомним также, что первым, 21 июля, подписи в поддержку своего выдвижения предоставил в облизбирком временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин («Единая Россия»). Журналистам он назвал свой список претендентов на пост сенатора по алфавиту. Это мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев, заместитель губернатора Вероника Минина и бывший губернатор Новгородской области Сергей Митин. В настоящее время сенатором от правительства Новгородской области является Алексей Костюков.