Пекин, 22 июля, 2017, 17:20 — ИА Регнум. 22 июля на стадионе «Гонконг Стэдиум» был разыгран финал Премьер-лига Азия Трофи между командами «Лестер» и «Ливерпуль». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «мерсисайдцев».

Футбол

На 12-й минуте матча форвард сборной Алжира Ислам Слимани открыл счет ударом головы после подачи Кристиана Фукса — 1:0.

Через 8 минут лидер сборной Египта Мохаммед Салах сравнял счет, забив после заброса Филиппе Коутиньо — 1:1.

На 44-й минуте Коутиньо вывел «Ливерпуль» вперед точным ударом в дальнюю девятку — 1:2.

Статистика матча («Лестер"/"Ливерпуль»)

Удары 6/11

Удары в створ 2/6

Владение 37%/63%

Фолы 5/5

Составы на матч:

«Лестер»: Шмейхель, Фукс, Магир, Морган, Дринкуотер, Джеймс, Даниэль, Олбрайтон, Марез, Варди, Слимани.

«Ливерпуль»: Кариус, Матип, Ловрен, Александер-Арнольд, Лаллана, Салах, Коутиньо, Вейналдум, Милнер, Ориги, Фирмино.

Предупреждения: Марез — 43.

Голы: Слимани 12 — 1:0, Салах 20 — 1:1, Коутиньо 44 — 1:2.