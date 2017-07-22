«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Лестером»
Пекин, 22 июля, 2017, 17:20 — ИА Регнум. 22 июля на стадионе «Гонконг Стэдиум» был разыгран финал Премьер-лига Азия Трофи между командами «Лестер» и «Ливерпуль». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «мерсисайдцев».
На 12-й минуте матча форвард сборной Алжира Ислам Слимани открыл счет ударом головы после подачи Кристиана Фукса — 1:0.
Через 8 минут лидер сборной Египта Мохаммед Салах сравнял счет, забив после заброса Филиппе Коутиньо — 1:1.
На 44-й минуте Коутиньо вывел «Ливерпуль» вперед точным ударом в дальнюю девятку — 1:2.
Статистика матча («Лестер"/"Ливерпуль»)
Удары 6/11
Удары в створ 2/6
Владение 37%/63%
Фолы 5/5
Составы на матч:
«Лестер»: Шмейхель, Фукс, Магир, Морган, Дринкуотер, Джеймс, Даниэль, Олбрайтон, Марез, Варди, Слимани.
«Ливерпуль»: Кариус, Матип, Ловрен, Александер-Арнольд, Лаллана, Салах, Коутиньо, Вейналдум, Милнер, Ориги, Фирмино.
Предупреждения: Марез — 43.
Голы: Слимани 12 — 1:0, Салах 20 — 1:1, Коутиньо 44 — 1:2.