Москва, 22 июля, 2017, 12:50 — ИА Регнум. Пятнадцать лет назад, 22 июля 2002 года информационное агентство REGNUM начало своё официальное вещание.

Ольга Шклярова ИА REGNUM 15 лет ИА REGNUM

В те дни оно было первой в России единой федеральной платформой для региональных новостей со всей страны и, таким образом, впервые в сфере информационных агентств и в интернете объединило федеральную и региональные повестки дня. Новостной основой для создания такой платформы стали действовавшие с 1999 года и связанные единой командой межрегиональные информационные агентства в Санкт-Петербурге, Самаре, Красноярске и других центрах.

В 2003 году ИА REGNUM начало своё продвижение в ближнее зарубежье России: в Закавказье, Прибалтику и далее. Первым в России в практике своего информационного вещания ИА REGNUM признало государственную независимость Нагорного Карабаха, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, открыв там свои корреспондентские пункты (сейчас мы так же поддерживаем государственное строительство в ДНР и ЛНР). С середины 2000-х начало распространение новостей всех стран бывшего СССР. С начала 2010-х ИА REGNUM расширило своё тематическое и географическое вещание на весь мир.

Особой страницей истории ИА REGNUM стала его работа в Южной Осетии в августе 2008 года, проявленная при этом его работниками доблесть и понесённые ими (к счастью, не фатальные) жертвы. Мы помним и жертвы среди наших сотрудников в Азербайджане, Москве, Таджикистане, Санкт-Петербурге. Мы чтим выдержку сотрудников и авторов ИА REGNUM, подвергшихся политическим преследованиям в Латвии, Литве, Эстонии, Киргизии. Мы очень высоко ценим мужественную работу наших товарищей на Украине. Мы неизменно выражаем поддержку нашим товарищам, ставшим жертвами политических репрессий в Белоруссии и продолжаем борьбу за их свободу.

В этот день мы снова подтверждаем нашу верность борьбе против этнического национализма, шовинизма, этнократии, нацизма, фашизма, неонацизма и их пособников, за правду, свободу и справедливость, за право народов, за независимость и суверенную государственность России.