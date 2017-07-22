Кабул, 22 июля, 2017, 08:39 — ИА Регнум. Боевая авиация военного блока НАТО нанесла ошибочный авиаудар в Афганистане по лагерю правительственных войск. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает Associated Press.

Freestockphotos.biz Вертолёт

Напомним, об инциденте стало известно 21 июля. Вертолёты НАТО, задействованные в операции «Решительная поддержка», нанесли удар по лагерю в районе Гершек провинции Гильменд, где базируются афганские правительственные силы.

Эту информацию подтвердил штаб операции «Решительная поддержка». Западные военные начали расследование инцидента.

Сперва сообщалось о как минимум 17 погибших афганских военнослужащих.

Однако теперь полиция провинции Гильменд сообщила, что подтверждает гибель 12 человек.