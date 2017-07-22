Каракас, 22 июля, 2017, 03:18 — ИА Регнум. Контролируемая оппозицией Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы привёл к присяге новых членов Верховного суда, передаёт Capitolio TV.

Уильям Хогарт. Судьи. XVIII век

Как сообщается, парламент одобрил кандидатуры 13 новых судей и 20 их заместителей.

Отметим, что ранее Верховный суд Венесуэлы признал процедуру назначения парламентом новых членов высшей судебной инстанции недействительной в виду её несоответствия законодательству и конституционным нормам.

При этом было объявлено, что судьям, назначенным парламентом, в случае если они принесут присягу, могут быть предъявлены обвинения в незаконном присвоении полномочий.

Напомним, о намерении сформировать и «параллельный Верховный суд» оппозиция Венесуэлы объявила 19 июля на заседании «Круглого стола демократического единства». За день до этого было принято решение о формировании «параллельного правительства».

16 июля в Венесуэле состоялся инициированный оппозицией «народный референдум» по вопросу отношения граждан страны к выборам в Конституционную ассамблею и инициированным президентом Николасом Мадуро изменениям в Конституцию. Как было объявлено, в голосовании приняли участие более 7 млн человек (численность населения Венесуэлы — около 31 млн человек), из которых 98,4% сказали «нет» намерениям Николаса Мадуро.

Глава государства назвал проведённый референдум «внутренним опросом оппозиционных партий». По его словам, чтобы плебисцит мог быть признан законным, он должен быть созван Национальным избирательным советом.

Выборы в Конституционную ассамблею — орган, который будет исполнять функции учредительного собрания в противовес парламенту и сможет вносить изменения в конституцию страны, намечены в Венесуэле на 30 июля.