Париж, 22 июля, 2017, 00:04 — ИА Регнум. Интерпол распространил в своей внутренней сети список из 173 террористов-смертников «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые могут совершить атаки в ЕС, сообщила 21 июля The Guardian.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Данные о террористах-смертниках были обнаружены разведкой США в укрепрайонах ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Позднее материалы были переданы ФБР, которое направило список террористов в Интерпол.

В списке указаны имена подозреваемых, дата, когда они были завербованы, их последний адрес проживания, включая адрес мечети, в которой они молились во время боевых действий, имя матери и несколько фотографий.

Напомним, согласно данным ООН, в 2015 году в Ираке и Сирии находилось около 20 тыс. иностранных боевиков, 4 тыс. из которых прибыли на Ближний Восток из стран Евросоюза. Ранее в распоряжении правоохранительных органов не было списка потенциальных террористов-смертников.