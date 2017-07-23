Москва, 23 июля, 2017, 09:47 — ИА Регнум. Завершилось командное соревнование фотоконкурса «Планета Москва». По результатам пяти раундов первое место одержал «Западный полк» под руководством Вечерней Москвы.

Фотоконкурс «Планета Москва» Работа Константина Антипина

Нововведением нынешнего года стали командные соревнования. 280 профессиональных фотографов и любителей фотосъемки разделились на три полка под предводительством «Российской газеты», РИАМО и «Вечерней Москвы». Выполняя задания пяти раундов, каждый из участников приносил своей команде заработанные баллы, которые по итогу суммировались. «Западный полк» одержал победу, набрав 132 балла. «Восточный полк» под предводительством РИАМО заработал лишь на 1 балл меньше. Третье место занял «Северный полк».

Фотоконкурс «Планета Москва» Работа Натальи Феоктистовой

«После формирования полк разделился на восемь команд со своими капитанами. Моя задача была держать связь с капитанами, помогать в организационных вопросах, соединять полк и газету, также помогать фотографиями, — рассказывает куратор «Вечерней Москвы» Наталья Феоктистова. — Мы устраивали полку экскурсию в газету, чтобы познакомиться и стать ближе. Своей команды у меня не было, но я общалась почти со всеми, и во многих из них сложились дружеские отношения. Фотографы выходили вместе на фотопрогулки, создали свои группы в соцсетях, в которых до сих пор продолжают общаться. Я не заметила какой-то конкуренции внутри полка, наоборот, все старались ради команды, а не ради себя. По заданию вставали снимать рассвет, гуляли по ночам, изучали Москву и все ради общего дела. Капитаны очень волновались за свои команды, старались помочь друг другу улучшить фото, давали советы по обработке. Трудности были в самом начале с пониманием сложной конструкции конкурса. Полки, команды, капитаны, кураторы, штаб, полководцы… Все, как на войне».

В рамках первого этапа конкурса участники представили 700 снимков Москвы в разных жанрах: от пейзажа до уличной фотографии.

Корреспондент ИА REGNUM пообщался с участниками «Западного полка», чьи работы набрали наибольшее количество баллов. Фотографы поделились своими впечатлениями об участии в конкурсе и рассказали о нескольких своих снимках, которые принесли команде победу.

Анна Крылова:

«Идея командного соревнования мне очень по душе. Это отличная возможность познакомиться с другими более опытными коллегами, чему-то у них научиться и просто пообщаться. Я живу на севере Москвы и долго выбирала, в какой полк вступить: Северный или Западный. Но на окончательное решение вступить именно в Западный полк повлияла книга, которую я на тот момент читала. В ней как раз было повествование про Битву под Москвой в 41-м году. Ни разу не пожалела о своем выборе.

Я попробовала себя в других жанрах, и это было очень интересно и полезно. Появился стимул совершенствоваться. И мне очень приятно, что коллеги так высоко оценили мои фотографии, я честно этого не ожидала. Больше всего я люблю снимать транспорт. В особенности железная дорога — моя любовь. Она будто магический путь, связывающий разные концы нашей страны. Кажется, что ты дотронешься до рельса здесь, в Москве, и твое прикосновение кто-то почувствует, например, во Владивостоке».

Марианна Смолина:

«Когда узнала, что соревнование будет командным, привела с собой друзей, мы создали свою команду. Все участники специализируются исключительно на детской и семейной сьемке, поэтому нам было достаточно сложно участвовать в раундах, где нужно было снимать архитектуру. Но вместе с тем и безумно интересно.

Самые яркие моменты были на самих съемках. Благодаря конкурсу я сняла серию, идею которой вынашивала очень давно. Я ее считаю своей творческой удачей и люблю всей душой. Серия называется «Ребята с нашего двора». Съемка была просто сумасшедшей. Мне удалось буквально за пару дней собрать семь незнакомых детей, двух собак, всех одеть и найти подходящую локацию. Два дня не проходящего стресса. А если вы знаете, каково это, когда семеро детей собираются вместе, то можно себе представить, какой дурдом был на самой съемке. Но, к счастью, все удалось!»

Игорь Иванко:

«Конкурс в этом году предстал передо мной в абсолютно новом виде, был приятно удивлён. В команду попал случайно, все участники оказались очень интересными людьми, с которыми приятно работать. Интересных моментов было много: поиск идей для сюжета по заданию, отбор своих архивных фотографий по теме, совместный отбор фотографий в команде, который приносил нам победы практически в каждом раунде, и совместный выход на крыши различных объектов вместе с Департаментом градостроительной политики».

Александра Учаева:

«Я участвую в этом конкурсе впервые, поэтому не могу сравнивать с тем, что было раньше. Знаю, что формат полностью поменялся, появилось соревнование полков и, вообще многие правила разрабатывались буквально «на ходу», однако это не испортило впечатление от участия. Лично для меня идея с конкретными темами заданий и ограниченным временем исполнения была очень полезна. Это своеобразный «пинок» для ленивого фотографа, когда тебе обязательно нужно пойти и снять что-то конкретное за определенное время. Меня это очень дисциплинировало и в то же время сподвигло на то, чтобы начать продумывать кадр заранее. До конкурса я об этом практически никогда не задумывалась, просто фиксировала происходящие вокруг себя события. Такие жёсткие временные рамки так же помогли нашей команде сплотиться».

Фотоконкурс «Планета Москва» Работа Александры Учаевой

Константин Антипин:

«В команде, к сожалению, работать не получилось. Капитан забросил свои обязанности, а заменить его никто не решился. Вообще, я очень люблю Москву и снимаю ее уже пять лет. В прошлом году купил квадрокоптер, успел сделать много красивых фотографий, их в основном и отправлял на конкурс. Специально ничего для него не снимал. На заданную тему вообще сложно что-то поехать и снять. Свои снимки я либо заранее продумываю, просиживая вечера за картами в поисках интересных объектов, либо это что-то совсем спонтанное, что можно увидеть лишь на месте. Сейчас с дронами возникла такая ситуация, что, формально, снимать нельзя вообще нигде. Приняли закон об их регистрации, а как это сделать, не придумали. Надеюсь, в ближайшее время решат этот вопрос. Не хочется чувствовать себя преступником».

Фотоконкурс «Планета Москва» Работа Константина Антипина

Сергей Захаров:

«Фотографический стаж у меня достаточно большой, и со временем «глаз замыливается». Снимать просто так, потому что «это красиво», хочется все меньше и меньше. Участие в конкурсе стало для меня хорошим стимулом «оживить» свой творческий потенциал.

Из замеченных минусов — очень сложная система коммуникации. Все участники полка пользовались разными каналами связи — Facebook, Вконтакте, Telegram и т.д., поэтому наладить оперативную связь с коллегами было чрезвычайно сложно. О некоторых событиях в конкурсе я узнавал уже постфактум. Хорошо, что Георгий Жуков из Департамента градостроительной политики Москвы достаточно оперативно распространял информацию и отвечал на возникающие вопросы. Надеюсь, в дальнейшем, этот минус удастся каким-либо образом устранить».

Георгий Ланчевский:

«Побольше бы таких фотоконкурсов, сейчас очень много фотографов, и среди них есть действительно талантливые деятели искусства, которые должны заявить о себе. Я сам снимаю уже около 8 лет, начинал снимать с московских крыш, затем стал путешествовать и фотографировать природу и репортажи о жизни людей в других странах. У одного из моих кадров яркая история: именно тот кадр, где все в облаках и торчит шпиль Триумф Паласа. Я пробыл на крыше в Москва Сити весь день, это было 9 января. Город был в облаках, и я весь день я снимал это удивительное явление».

Прием работ для второго этапа конкурса — личного зачета — ведется до 23 июля включительно. Все желающие могут принять участие в конкурсе, отправив работу в интересующую их номинацию. Объявление победителей в личном зачете состоится 19 августа на ВДНХ.