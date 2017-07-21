Москва, 21 июля, 2017, 21:36 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что через три года власти Москвы откажутся от автобусов на моторном топливе и станут закупать только электробусы. Об этом Собянин написал сегодня, 21 июля, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

ГУП «Пассажиравтотранс» Электробус КамАЗ

Собянин сообщил, что обсуждал с председателем правительства России Дмитрием Медведевым вопросы электротранспорта.

«У Дмитрия Анатольевича Медведева обсуждали вопросы электротранспорта. Готовимся осенью провести конкурс на закупку электробусов. Надеемся, что российские производители предложат достойные разработки. А через три года Москва откажется от автобусов на моторном топливе: будем закупать исключительно электробусы. Экология города значительно выиграет», — написал Сергей Собянин.

Градоначальник пояснил, что уже осенью 2017 года власти Москвы готовятся провести конкурс на закупку электробусов. Собянин выразил надежду, что российская промышленность сможет предложить достойные разработки.

В свою очередь, Медведев на совещании о развитии электрического и беспилотного транспорта сообщил, что в 2017 году правительство РФ выделит 900 млн рублей крупнейшим отечественным производителям автобусов с электродвигателями.