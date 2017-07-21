Душанбе, 21 июля, 2017, 20:17 — ИА Регнум. С начала 2017 года спецслужбы Таджикистана предотвратили 12 террористических актов, задержаны боле 200 подозреваемых в террористической деятельности граждан, а также изъято «большое количество» взрывчатых веществ, оружия и средств связи. Об этом сегодня, 21 июля, сообщил министр внутренних дел страны Рамазон Рахимзода.

Mvd.tj Сотрудники МВД Таджикистана в ходе задержания преступника

«За указанный период за причастность к террористическим организациям задержаны 228 граждан Таджикистана, из которых 104 имели связи с «Исламским государством», 80 — с движением «Салафия», 17 — с «Джамоат Ансаруллох», 16 — с «Исламским движением Узбекистана», 6 — с «Группой 24» и 3 — с Партией исламского возрождения Таджикистана», — заявил глава правоохранительного ведомства.

Министр также отметил, что из рядов террористической организации «Исламское государство» (деятельность запрещена в РФ) добровольно вернулись 13 таджикистанцев. Согласно законодательству, они освобождены от уголовного преследования.

Напомним, за участие в вооруженном конфликте за рубежом гражданин Таджикистана может быть лишен свободы на срок от 12 до 20 лет. Однако «лица, которые признают свою вину, искренне раскаются и добровольно придут в правоохранительные органы, где заверят, что оказались в экстремистских группировках по непонятным причинам, обманным путем», от уголовной ответственности освобождаются. Такая норма законодательства в Таджикистане действует с 2014 года.

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