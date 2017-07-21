Москва, 21 июля, 2017, 19:10 — ИА Регнум. Дочь убитого оппозиционного российского политика Бориса Немцова Жанна попросила Верховный суд Российской Федерации отменить приговор Московского окружного военного суда по делу об убийстве её отца. Об этом сегодня, 21 июля, сообщила журналистам адвокат Жанны Немцовой Ольга Михайлова.

Brandonwyse.com Приговор

По словам юриста, Жанна Немцова оспаривает квалификацию преступления по статье 105 УК РФ («Убийство») вместо статьи 277 УК РФ («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»), так как на момент убийства Немцов был депутатом Ярославской областной думы и сопредседателем партии ПАРНАС.

«Мы просим отменить приговор и вернуть дело прокурору для изменения квалификации состава преступления, вменяемого фигурантам дела со ст. 105 УК РФ на более тяжкую ст. 277 УК РФ (с умышленного убийства на посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля)» — сказала Михайлова.

Она пояснила, что статья 277 УК РФ является не только более тяжкой и у нее отсутствуют сроки давности привлечения к уголовной ответственности, но и наиболее правильной квалификацией преступления.

«Немцов был политиком и общественным деятелем, с этим никто не может поспорить. Поэтому мы считаем, что данное преступление должно быть правильно квалифицировано, а именно по статье 277 УК РФ», — пояснила адвокат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Московский окружной военный суд 13 июля на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на срок от 11 до 20 лет в колонии строгого режима со штрафом 100 тысяч рублей каждому. Самый большой срок получил непосредственный исполнитель убийства Немцова — бывший заместитель командира батальона «Север» Дадаев.

Защита подсудимых уже обжаловала приговор и просит вернуть дело на новое рассмотрение со стадии отбора коллегии присяжных заседателей.