Москва, 21 июля, 2017, 18:38 — ИА Регнум. Президент ответил, что, «к сожалению, не участвовал»:

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с учащимися образовательного центра «Сириус»

«Я все время спортом занимался. Честно. Всегда… Достаточно рано стал чемпионом Ленинграда среди юношей, потом и среди молодёжи. Всё моё время туда было направлено».

Владимир Путин также «по-честному» признался, что когда учился в университете и ходил на военную кафедру, где изучал направление «Гаубичная артиллерия», то его «жёстко воспитывал» военрук:

«Так как очень часто бывал на сборах, он меня достаточно жёстко воспитывал за это и призывал изучать материальную часть».

Глава государства также сообщил, что он «подтягивался раз 17−15, но уже будучи президентом». Один раз он «наподтягивался так», что потом полгода не мог подтягиваться: «Поэтому надо быть аккуратным. И вы тоже будьте аккуратнее».

На встречный вопрос президента Иван Александров сообщил, что подтягивается 25 раз.

«Ваня подтягивается больше, чем президент. Молодец! В этом смысле у меня есть хорошее правило, стараюсь ему следовать: если вы с уважением — действительно с уважением к человеку относитесь, значит, вы должны признать, что в чем-то он лучше, чем ты. Ваня лучше меня», — похвалил школьника Владимир Путин.