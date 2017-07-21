Москва, 21 июля, 2017, 18:22 — ИА Регнум. «Мы получили колоссальный опыт с организационной точки зрения и готовы приложить все усилия, чтобы чемпионат мира по футболу 2018 года прошел на должном уровне», — заявил руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Туристы на Красной площади

Так, на матч между сборными Португалии и России были раскуплены все билеты, его посетили 42 759 болельщиков. Практически такую же аудиторию собрал матч за третье место между командами Мексики и Португалии. Проблем на входах и выходах со стадиона у зрителей не возникало. Столкновений между болельщиками на трибунах или возле стадиона также не было зафиксировано. С массовым наплывом гостей справился и московский транспорт. Во время Кубка конфедераций на городском общественном транспорте болельщики, волонтеры и официальные гости турнира совершили более 320 тысяч бесплатных поездок. Самым популярным оказалось метро, на котором проехали свыше 215 тысяч раз.

Отметим, что сейчас в Москве есть 1086 классифицированных гостиниц и других пунктов размещения, в их число входят и пятизвездочные гостиницы, и мини-отели. Их общий фонд составляет 62,9 тысячи номеров, в которых могут жить почти 163 тысячи гостей. Прошедший Кубок конфедераций ФИФА показал, что загруженность московских отелей в дни проведения турнира достигала 85−90 процентов. Вместе с тем в столице в 2017 году ожидается большой ввод новых гостиниц в эксплуатацию. Качественный номерной фонд столицы увеличат более чем на 3000 единиц. В год проведения ЧМ-2018 гостиничный ресурс столицы пополнится еще 27 отелями на 3800 мест, при этом 12 из них построят в первой половине года.

Добавим, что туристическая отрасль столицы заметно развивается, разрабатываются новые экскурсионные маршруты. Событийный календарь Москвы на 2017−2018 годы содержит информацию о более чем 500 мероприятиях. Эксперты журнала National Geographic внесли Москву в рейтинг семи ведущих туристических направлений в мире на 2017 год. По данным поисковой системы «Яндекс», Москва находится на первом месте в топе российских городов по количеству поисковых запросов по внутреннему и въездному туризму.

«Осенью в парке «Зарядье» откроется новый флагманский туристический центр. Наша основная задача — сделать так, чтобы он органично дополнил существующую сеть городских туристических информационных центров. Парк «Зарядье» станет новой точкой притяжения туристов. В настоящее время, чтобы интегрировать его в основные туристические пешеходные маршруты, проложенные по улицам вокруг Кремля, разрабатывается группа маршрутов культурно-познавательного туризма «Кремлевское кольцо», которые мы будем активно предлагать гостям чемпионата мира», — отметил Гуляев.

Знакомить туристов с городом и организовывать работу на информационных площадках будут помогать волонтеры. К ЧМ-2018 планируется привлечь около пяти тысяч человек. Они будут встречать гостей в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, помогать на городских мероприятиях и туристических маршрутах.

Отметим, что в рейтинге PricewaterhouseCoopers «Цифровизация культуры и туризма», опубликованном в июле 2017 года, Москва занимает четвертое место. Количество туристов, прибывающих в столицу, выросло почти на 40 процентов (в сравнении с 2010 годом). В 2016 году город посетили 17,5 миллиона гостей, из которых около четверти — иностранцы. В основном поток туристов шел из Китая, Германии, Франции, Италии, Израиля, Турции, Великобритании, США, Вьетнама и Республики Корея. Напомним, что с 14 июня по 15 июля 2018 года Москва станет центром мирового футбола, прямые трансляции будут вестись со стадионов «Лужники» и «Спартак». Столица примет 12 матчей турнира: восемь игр группового турнира, включая матч открытия, два матча одной восьмой финала, полуфинал и финал.