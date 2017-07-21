Сочи, Краснодарский край, 21 июля, 2017, 16:40 — ИА Регнум. По его словам, это сама жизнь, и это «самая большая ценность». Далее главными ценностями Путин назвал любовь и свободу.

Kremlin.ru В ходе посещения образовательного центра для одарённых детей «Сириус»

«По каждой из позиций можно трактаты написать, они уже написаны», — сказал Путин.

«Что такое жизнь, которая так ценна? Можно долго рассуждать, что такое любовь. Любовь ли это мужчины к женщине, и есть же любовь к Родине — это все отдельные вещи», — пояснил глава государства.

«Что такое свобода и где она заканчивается? Там, где мы нарушаем свободу других людей. Над каждой их этих позиций можно думать бесконечно», — заключил Владимир Путин.