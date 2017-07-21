Сочи, Краснодарский край, 21 июля, 2017, 16:38 — ИА Регнум. Рабочий график президента России Владимира Путина настолько плотный, что для встречи с друзьями приходится специально выделять время, заявил 21 июля глава государства во время встречи «Недетский разговор».

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с учащимися образовательного центра «Сириус»

Президент, отвечая на вопрос о любимых занятиях, ответил, что времени у него мало, но, с другой стороны, на практике оказывается, что «чем больше делаешь, тем больше успеваешь».

«Нельзя себя жалеть», — сказал он.