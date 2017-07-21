Москва, 21 июля, 2017, 12:56 — ИА Регнум. МЧС Российской Федерации продлило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве. Об этом сообщается в пятницу, 21 июля, на официальной странице ведомства в соцсети Twitter.

ИА REGNUM Град 21 июля 2017 года в Москве

«Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (сильный дождь, гроза, усиление ветра до 12−17 м\с) — продление», — говорится в сообщении.

20 июля Главное управление МЧС России по Москве опубликовало экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий в городе.

В сообщении ведомства говорилось, что в столице ожидается резкое усиление ветра, скорость которого достигнет 17 м/с, а также дожди с грозами.