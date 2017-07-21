Каракас, 21 июля, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Дипломат Исаиас Медина 20 июля объявил, что покидает свой пост в миссии Венесуэлы в Организации Объединенных Наций за его несогласие с действиями исполнительного кабинета президента Николаса Мадуро, которого он обвиняет в нарушении прав человека, сообщает El Nacional.

edgarwinkler ООН

Медина объявила о своей отставке в письме, в котором он выразил свое «непримиримое расхождение с действиями правительства Николаса Мадуро».

Он обвиняет власти в «неоднократных и систематических нарушениях прав человека» и в «преступлениях против человечности, совершенных в отношении гражданских лиц в течение последних 100 дней».

Дипломат, который был главным советником в миссии ООН, заявил, что Венесуэла должна быть страной, «где уважают жизнь, процессуальные гарантии и правовые процедуры, без круговой поруки ведомств или кумовства, с верховенством закона, уважением честности, прозрачности и права на другое мнение».

«Страна должна быть свободной от цензуры, политических заключенных, с разделением властей и демократическим процессом смены власти», — настаивает Медина и в своем письме, указывая 14 июля в качестве даты своей «безотзывной отставки».

Кроме того, в последнем абзаце письма Медина сообщает о «задолженности за 3 месяца» его работы в миссии и требует «оплаты расходов на возвращении, включая оплату пассажирского билета и багажа».

Посол Венесуэлы в ООН Рафаэль Рамирес отверг и осудил жест своего подчиненного через Twitter.

«Мы немедленно освобождаем его от всех обязанностей. Он поступил неуважительно и нечестно», — заявил Рамирес.

Напомним, с начала обострения политического кризиса в стране многие чиновники и политики выразили свое осуждение правительству Николаса Мадуро, среди них наиболее выделяется генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас, которая открыто не примкнула к оппозиционным правым силам, однако последовательно и непримиримо критикует действия Мадуро с начала кризиса в апреле 2017 года после спорного решения Верховного суда о снятии полномочий с парламента страны.