Барнаул, 21 июля, 2017, 07:46 — ИА Регнум. Найти правонарушителей помогла «засада»: в ночь с 15 на 16 июля лесник и два сотрудника правоохранительных органов остались наблюдать за местом совершенного правонарушения.

Светлана Шаповалова Алтайский лес

«Примерно в 8 часов утра на место вырубки прибыли двое мужчин на автомобиле ГАЗ-53, которые, как оказалось впоследствии, и совершили незаконную рубку. Лесонарушители были задержаны и доставлены в отдел полиции», — отметили в Минприроды края.

Предварительно установлено, что ущерб от совершенного преступления составил 749 370 рублей. По факту данного нарушения возбуждено уголовное дело.

Как уже сообщало ИА REGNUM, житель Заринского района, который в феврале — марте 2017 года незаконно спилил 156 деревьев, получил 2 года лишения свободы условно, с испытательными сроком 2 года 6 месяцев. А нанесенный министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края ущерб на сумму более 953 тыс. рублей покрыл арестованный у «черного лесоруба» трактор.

Наиболее резонансный случай, связанный с незаконной рубкой деревьев в Заринском районе, имел место в 2015 году. Под предлогом заготовки дров для односельчан деревья в Тягунском лесничестве буквально «выкашивали». Общая сумма ущерба от уничтожения более 400 сосен и берез, причиненная государству, оценена почти в 3 млн рублей. Лесорубами, среди которых был глава одного из алтайских сельсоветов, двигала корысть: не предназначенный для реализации лес они выгодно сбывали китайской фирме в Заринске.

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Уголовное дело о «лесном бизнесе» главы Новозыряновского сельсовета Анатолия Рубцова, расследование которого алтайская редакция ИА REGNUM провела больше года назад, сейчас рассматривается в суде, допрашиваются десятки свидетелей.