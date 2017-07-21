Красноярск, 21 июля, 2017, 07:25 — ИА Регнум. Выездная коллегия судей Дальневосточного окружного военного суда 18 июля 2017 года вынесла обвинительный приговор 26-летнему жителю города Красноярска, предпринявшему попытку выехать в Сирию для вступления в ряды боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 21 июля, в УФСБ России по Красноярскому краю.

УФСБ России по Красноярскому краю Задержание красноярца, собиравшегося выехать в Сирию к боевикам

Установлено, что в октябре 2016 года он принял решение об отъезде в Сирию для участия в вооружённых конфликтах на стороне террористов. Уточняется, что красноярец пошёл на этот шаг под воздействием лиц, осуществлявших вербовку в незаконные вооруженные формирования на территорию иностранных государств.

По словам осужденного Абдурахмона О., пособники предлагали оплатить ему дорогу до Сирии. Однако он собрал деньги самостоятельно и купил билет до Москвы, а затем до Стамбула, где его обещали встретить члены ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Затем они должны были переправить его через границу в Сирию. Преступника задержали 24 октября 2016 года сотрудники УФСБ.

27 октября 2016 года в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Приготовление к участию в деятельности в организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»).

Уголовное дело рассматривала выездная коллегия судей Дальневосточного окружного военного суда в Красноярском гарнизонном военном суде. Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуму внесён законопроект о пожизненном наказании за вербовку террористов.

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По информации депутата от «Единой России» Адальби Шхагошева, ежедневно во всем мире вербовке подвергаются более 1 тыс. человек, на эти цели тратятся огромные средства.