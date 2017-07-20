Москва, 20 июля, 2017, 23:05 — ИА Регнум. Специалисты центра сведут с орбиты и затопят исполнивший свою задачу космический грузовик в несудоходном районе Тихого океана, получившем прозвище «кладбище космических кораблей».

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-05»

По плану специалистов ЦУП, в 0:31 мск 21 июля «Прогресс» войдёт в плотные слои атмосферы и будет затоплен в 0:41 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, грузовой корабль «Прогресс МС-05» пристыковался к МКС 24 февраля. Стоит отметить, что на орбиту корабль был выведен последней в истории российской космонавтики ракетой типа «Союз-У».