Москва, 20 июля, 2017, 18:41 — ИА Регнум. «Безбагажные билеты» позволят снизить стоимость авиабилетов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев («Единая Россия») в ходе брифинга.

Аэропорт

В Воздушном кодексе РФ впервые прописано понятие «ручная кладь» и что именно в ней можно перевозить, все авиакомпании обязаны предоставлять всем авиапассажирам бесплатный провоз 10 кг багажа, отметил парламентарий.

«Реализация законопроекта создает условия для развития сегмента низкобюджетных («low cost») авиакомпаний, а также позволит авиакомпаниям формировать более широкую линейку тарифов по перевозке пассажиров за счет предложения различных условий по перевозке багажа пассажира. Экономия авиакомпании будет связана с частичным отказом от расходов на обеспечение процессов регистрации, обработки, загрузки и выгрузки багажа пассажиров. Это позволит снизить стоимость авиабилетов», — считает Москвичев.

Он привел данные, в соответствии с которыми около 30% пассажиров не сдают багаж.

Госдума приняла закон, исключающий для купивших невозвратные билеты из тарифа на авиаперевозку расходы, связанные с перевозкой багажа при его отсутствии. Закон сохраняет бесплатную перевозку ручной клади, но уточняет, что перевозчик обязан информировать пассажиров об условиях провоза багажа и ручной клади до покупки авиабилета.