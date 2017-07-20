Рим, 20 июля, 2017, 18:18 — ИА Регнум. Саид Мамуд Диалло, 31-летний нелегальный иммигрант из Гвинеи, который в понедельник, 17 июля, напал с ножом на полицейского у центрального вокзала, вышел из тюрьмы и на данный момент находится в иммиграционном отделе полиции Милана. Преступник будет репатриирован вечером 20 июля. Об этом сообщают итальянские СМИ. По распоряжению судьи преступник был освобожден из тюрьмы под подписку после того, как был арестован за сопротивление правоохранительным органам.

Маски. Новая Гвинея

«Если сейчас преступник не будет отправлен обратно в Гвинею, я буду считать это оскорблением для Милана». Таким образом мэр Милана Джузеппе Сала прокомментировал нападение на полицейского. «У нас есть заверения полиции, что преступник будут репатриирован, тем не менее мы будем бдительными», — добавил мэр.

Джузеппе Сала заявил, что буквально остался с «открытым ртом» после того, как узнал, что преступника освободили из тюрьмы. «Конечно, речь идет о применении законов, без сомнения, но если это такие законы, то их следует изменить», — возмутился мэр Милана.

«Саид Мамуд Диалло, нелегальный иммигрант. Два дня назад напал на полицейского в Милане. Сегодня уже вышел из тюрьмы. Может быть, будет отправлен домой. Позор! Если бы он напал не на простого полицейского, а на родственника судьи или политика, он бы не гулял на свободе. Я ошибаюсь?» — так в Фэйсбук прокомментировал новость лидер партии «Лига Севера» Маттео Сальвини.

Напомним, 17 июля вооруженный ножом мужчина напал на полицейского на центральном вокзале Милана после просьбы предъявить документы. С легкими ранениями полицейский был доставлен в больницу. Сотрудника правоохранительных органов спас пуленепробиваемый жилет.