Тбилиси, 20 июля, 2017, 18:16 — ИА Регнум. Причиной такого решения называются вопросы, имеющиеся у общества в связи с делом азербайджанского журналиста Афгана Мухтарли.

Эмблема Службы государственной безопасности Грузии

«Так как в связи с расследованием дела Афгана Мухтарли у общества возникли определенные вопросы, до окончания расследования лучше, если он покинет пост. Важно, чтобы в обществе в связи с текущим расследованием и в отношении службы, ведущей контрразведывательную деятельность, никаких вопросов не осталось», — сказано в специальном заявлении СГБ.

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Напомним, что азербайджанский журналист Афган Мухтарли, который из-за преследований со стороны властей Азербайджана последние годы жил и работал в Тбилиси, пропал 29 мая вечером. Как выяснилось позднее, на журналиста у его дома напали неизвестные лица в масках, которые насильно усадили его в машину и увезли в направлении азербайджанской границы. На границе азербайджанские пограничники арестовали Афгана Мухтарли по обвинению в незаконном пересечении границы и попытке провоза контрабанды.

Сам Мухтарли, его адвокаты и супруга арестованного подозревают, что к похищению журналиста были причастны сотрудники грузинских спецслужб. Со слов Афгана Мухтарли, его похитители говорили на грузинском.