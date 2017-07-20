Луганск, 20 июля, 2017, 16:25 — ИА Регнум. Более 9 тысяч человек обратились в 2017 году в Пенсионный фонд ЛНР для оформления пенсионных выплат, и всем им эти выплаты были назначены. Об этом 20 июля рассказала первый заместитель председателя Пенсионного фонда Анна Мосина.

Как отметила Анна Мосина, среди обратившихся большая часть — это женщины

«За первое полугодие за назначением пенсии обратилось более девяти тысяч граждан, из них почти пять тысяч женщины, достигшие 55-летнего возраста», — сказала первый зампредседателя Пенсионного фонда. Наибольшая активность обращений граждан в ведомство зарегистрирована в Каменнобродском, Артёмовском и Ленинском районах Луганска, а также в Ровеньках.

Это те люди, которые не выезжали с территории республики, и те, которые в нее вернулись, достигнув пенсионного возраста. Как известно, на Украине возраст выхода на пенсию для женщин увеличен до 60 лет. Но скоро он будет еще выше.

Мосина сообщила, что Пенсионный фонд ЛНР продлил выплаты пенсий отдельным категориям населения республики и провёл перерасчёт пенсий в сторону увеличения. С начала текущего года для пяти тысяч 881 жителя республики, которые получали пенсионные выплаты в связи с потерей кормильца и по причине инвалидности, были продлены сроки получения пенсий, сообщила она.

Также, по словам первого зампреда ПФ, сотрудники провели девять тысяч перерасчётов пенсионных выплат по стажу и заработной плате. Кроме того, 1 тысяче 200 гражданам Республики возобновили начисление пенсий, а 588 человек оформили право получения пенсии по доверенности.

Пока еще нерешенной проблемой в ЛНР остается низкий размер пенсий.

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Сейчас вопрос повышения выплат пенсионерам всех категорий стоит на повестке дня. Как заметили в ПФ, есть надежда, что он решится до конца года. Для сравнения: сегодня размер минимальной пенсии на Украине составляет 1247 гривен, или 2847 рублей. В ДНР — 2600 рублей.