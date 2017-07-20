Москва, 20 июля, 2017, 19:01 — ИА Регнум. 1 мая стартовал ежегодный конкурс для фотографов «Планета Москва», который проводится Департаментом градостроительной политики города Москвы. Корреспондент ИА REGNUM пообщался с руководителем Департамента Сергеем Лёвкиным.

Фотоконкурс «Планета Москва» Фоторабота Сергея Михеева

В 2017 году конкурс претерпел значительные изменения: теперь соревнования среди фотографов проводятся как в личном, так и в командном зачете. Куратором каждой из трёх команд-полков были назначены представители СМИ: «Российской газеты», РИАМО и «Вечерней Москвы».

Фотоконкурс «Планета Москва» Фоторабота Натальи Гарнелис

Программа конкурса делится на пять раундов, каждому из которых соответствует задание на определенную тему. Выполняя их, участники «полков» получают баллы как для команды, так и для личного зачета.

Лучшие работы традиционно будут представлены на выставках, открытие которых будет приурочено ко Дню города Москвы — 10 сентября.

Москва преображается, хорошеет с каждым годом, реализуются масштабные программы, обновляющие городскую среду: создаются новые парки, преображаются набережные, возводятся социальные объекты, создаются современные спортивные кластеры мирового уровня, активно развивается транспортная инфраструктура. И наш конкурс «Планета Москва» уже 5-й год отражает эти изменения через объективы фотокамер. Это независимый взгляд на городские преобразования, причем с тех ракурсов, которые мы даже не замечаем в повседневной жизни. При этом участники конкурса в своих работах показывают не только, как меняется наша столица, но и как вслед за городом меняются москвичи.

Фотоконкурс «Планета Москва» Фоторабота Станислава Красильникова

Проводя фотоконкурс уже не первый год, мы заметили, что фотографы — это уже сложившееся сообщество, в котором все друг друга знают и общаются, или, по крайней мере, следят за творчеством друг друга.

И в этом году мы подумали, что было бы замечательно, если фотографы не просто будут следить за работами друг друга на экране своего смартфона, но и получат возможность познакомиться, пообщаться, встретиться на наших мероприятиях. А командные соревнования — «фотобитва» как нельзя лучше способны объединить и сплотить участников.

Фотоконкурс «Планета Москва» Фоторабота Дмитрия Рухлецкого

На сайте конкурса была открыта регистрация в одну из команд-фотополков. В онлайн-режиме шла регистрация и обновлялись составы команд. Там же публиковалась информация о стиле, в котором фотографируют участники. Каждый новый фотограф, таким образом, мог ознакомиться с текущим составом и выбрать «свою команду».

Кто лучше фотослужб федеральных и городских СМИ знает, как освещать московские события в фотографиях и как эффективнее использовать свои знания и опыт для повышения мастерства наших участников команд?

Наши кураторы не только принимали активное участие в отборе лучших работ, делились своими соображениями о преимуществах и недостатках отдельных кадров, но и провели по нескольку экскурсий и мастер-классов для участников в своих редакциях, где показали внутреннюю кухню СМИ, рассказали об особенностях профессии фотожурналиста. И кто знает, возможно, по итогам конкурса некоторые участники навсегда свяжут себя с профессией фотокорреспондента.

Мы хотели, чтобы конкурс стал не только платформой для выбора нескольких самых лучших кадров о Москве, но стал творческим союзом для людей, влюбленных в свой город. Находясь в постоянном общении, участники смогли лучше узнать творческий потенциал друг друга, открыть для себя новые подходы в фотографии, по-новому взглянуть на привычные объекты и ракурсы съемки.

Кроме того, первичный отбор фотографий выполняли сами участники. Принимая во внимание масштабы конкурса, мы ограничили количество работ, которые можно было заявить на конкурс от каждой команды и каждого полка. Это позволило создать здоровую конкуренцию среди фотографов, а нам — получить лучшие снимки.

После всех этапов борьбы в командных соревнованиях отобрано порядка 700 кадров. Сейчас мы ожидаем еще более 1000 работ для участия в личном зачете.

Утверждая номинации этого года, я исходил из того, чтобы авторы смогли показать все многообразие городских преобразований во всех жанрах. Чтобы этот конкурс был открытым для всех, как для профессионалов, так и для любителей. Таким образом, были введены номинации «Пейзаж», «Архитектурная фотография», «Москва и москвичи. Комфортный город», «Динамика мегаполиса», а также специальная номинация — «Москва юбилейная», отражающая столичные мероприятия, нововведения, городские детали и особенности Москвы.

Крайне сложно определить, какая номинация более популярна. Количество заявленных в номинациях работ примерно одинаково. Возможно, немного популярнее пейзажи Москвы. Ведь в городе появляется все больше красивых обзорных площадок, а непредсказуемая погода в свою очередь дарит фотографам совершенно невероятные сочетания туч и пробивающегося сквозь них солнца.

Фотоконкурс «Планета Москва» Фоторабота Игоря Ткаченко

В этом году Москва отмечает свое 870-летие. И Департамент предложил нашим командам подготовить специальные фотопроекты о ключевых аспектах городской жизни и градостроительной политики. Участники самостоятельно выбирали тему, обсуждали концепцию проекта вместе со своими кураторами из СМИ, отбирали лучшие работы. В результате были подготовлены три фотоистории: «Сутки московского транспорта», «Соседство города и природы» и «Пятиэтажки. От прошлого к будущему».

Хочу отметить, данная работа была проведена участниками самостоятельно, все решения принимались командами, а от нас требуется только максимально широкое освещение этой работы.

Три фотопроекта под общим названием «К Юбилею любимого города» будут в начале августа представлены на голосование в приложении «Активный гражданин», где узнаем авторов лучшего проекта по версии москвичей.

Все фотопроекты будут представлены также на выставке работ — финалистов конкурса «Планета Москва» на ВДНХ, которая откроется 19 августа на открытой площадке у 75-го павильона. 4 сентября экспозиция переедет в Музей Москвы на Зубовском бульваре.

Нам удалось создать такую систему, при которой фотографы абсолютно открыто и публично оценивали друг друга. И все могли видеть, кому, за что и сколько баллов присуждено.

Внутри каждого фотополка, а это примерно 100 участников, было дополнительное разделение на команды по 10−15 человек. И в каждой такой команде участники выбирали своего капитана — фотографа, на которого возлагалась организационная работа и работа по оценке фотографий конкурентов. Таким образом, в каждом раунде конкурса, а их было 5, капитаны команд выставляли баллы (от 1 до 10) участникам-конкурентам, и средний балл шел в зачет.

Фотоконкурс «Планета Москва» Фоторабота Вячеслава Прокофьева

Сейчас подведены итоги первой части фотоконкурса — командного соревнования среди фотополков. По сумме баллов во всех раундах победителем был признан «Западный полк» «Вечерней Москвы».

До 23 июля проводится дополнительный набор фотографий в личный зачет от всех желающих, вне зависимости, участвовали они в командном соревновании или нет. Одновременно все фотоработы, которые проходили отбор в командном соревновании, участвуют в личном соревновании.

Теперь задача профессионального жюри определить 100 лучших работ — финалистов конкурса для основной фотовыставки и победителей в каждой номинации. Результаты личного зачета мы назовем в день открытия выставки на ВДНХ.

Конкурс городской фотографии «Планета Москва» проводится в столице ежегодно и становится творческой площадкой как для профессиональных фотографов, так и для любителей.