Москва, 20 июля, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе телефонного разговора поблагодарил председателя Кнессета Юлия Эдельштейна за синхронное принятие заявления по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне и принял приглашение посетить Израиль. Об этом сообщили в управлении Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Флаг Израиля

В ходе состоявшегося телефонного разговора Володин передал слова благодарности от депутатов Госдумы за принятое Кнессетом Израиля синхронно с российскими парламентариями заявление (Срочное предложение в повестку дня) по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне.

В ходе разговора Володин и Эдельштейн договорились дальше развивать межпарламентские контакты.

Володин принял приглашение председателя Кнессета посетить Израиль.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 19 июля Госдума приняла обращение к парламентам стран Европы, ПА ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламенту в связи с оскорблением памяти воинов, погибших при освобождении Европы от нацизма, жертв Холокоста и других преступлений против человечности, совершенных гитлеровцами и их пособниками в годы Второй мировой войны. Синхронно с Госдумой Кнессет Израиля рассмотрел срочное предложение «Задачи по сохранению исторической памяти по Второй мировой войне».

Президент Польши Анджей Дуда одобрил поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов, предусматривающие снос памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной армии.

Памятники и другие подобные объекты «не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй». К указанным мемориалам не относятся памятники, расположенные на кладбищах или на территории других захоронений, объекты, которые не выставлены на всеобщее обозрение, или же демонстрируемые в научных целях, в качестве произведения искусства, а также монументы, внесенные в реестр памятников архитектуры.

Не относящиеся к этим категориям мемориалы польские законодатели предлагают демонтировать в течение 12 месяцев после вступления поправок в силу. На территории страны эксперты насчитали по меньшей мере 469 таких объектов, около 250 из которых посвящены Красной армии.