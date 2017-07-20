Санкт-Петербург, 20 июля, 2017, 13:01 — ИА Регнум. Петербургский «Метрострой» готов ликвидировать отставание по строительству новой станции метро «Беговая» к сентябрю текущего года по требованию вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина. Об этом 20 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в компании.

Https://t.me/IgorAlbin Игорь Албин и руководители Метростроя на станции Беговая

Сегодня Игорь Албин провел выездное совещание на стройплощадке «Беговой» на улице Савушкина. Там обсуждалась ликвидация отставания от производственной программы по строительству станций «Беговая», «Новокрестовская», сооружению двухпутного тоннеля диаметром 10,63 м и в целом продолжению Невско-Василеостровской линии метрополитена.

Отставание по всем видам работ составляет около двух месяцев, и Албин потребовал ликвидировать его к сентябрю.

В «Метрострое» подтвердили, что такая возможность есть.

«Конечно, если поставлена задача нагнать к сентябрю, то мы нагоним. Но есть и такое понятие как общий срок строительства, и по «Беговой» он заканчивается в феврале. К этому сроку мы уж точно должны ликвидировать все отставания», — пояснили в компании.

Ранее предполагалось, что «Беговую» введут в эксплуатацию одновременно с «Новокрестовской» до 30 марта 2018 года. Станции «Беговая» и «Новокрестовская» расположены на строящемся продолжении Невско-Василеостровской линии, которое свяжет Васильевский остров с Крестовским островом и Приморским районом.

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