Москва, 20 июля, 2017, 12:58 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий ужесточение наказания за склонение к самоубийству и доведение до суицида, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля. Инициатива была доработана.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Так, согласно поправкам в УК, доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, совершенное в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, либо в материальной или иной зависимости от виновного; в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; в отношении двух или более лиц; группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, СМИ, интернете, будет наказываться лишением свободы на срок от 8 до 15 лет (действует — от 5 до 8 лет).

Ужесточается наказание и за склонение к самоубийству. Так, склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства, повлекшее самоубийство или покушение на самоубийство, будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет (сейчас наказывается лишением свободы на срок до 5 лет).

Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства, повлекшие самоубийство или покушение на самоубийство несовершеннолетнего, или лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, либо женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, будут наказываться лишением свободы на срок от 6 до 12 лет (действует — лишение свободы на срок до 6 лет).

Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства, а также совершение указанных деяний в отношении: несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного; в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; в отношении двух или более лиц; группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, СМИ или интернете, повлекшие самоубийство двух и более лиц, будут наказываться лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Карается и организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства или призывов к совершению самоубийства — лишением свободы на срок от 5 до 10 лет (действует — лишение свободы на срок до 4 лет). То же деяние, сопряженное с публичным выступлением, использованием публично демонстрирующегося произведения, СМИ и интернета, будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 15 лет (действует — лишение свободы на срок до 6 лет).

Ранее в ходе дискуссии парламентарии обращали внимание на то, что по вступившему в силу месяц назад закону, автором которого выступила Ирина Яровая («Единая Россия»), еще не сформирована судебная практика. Так, по статистике Следственного комитета РФ, в 2016 году в результате самоубийств погибли 720 несовершеннолетних, а за последние три года совершили суицид 2,2 тыс. детей. Однако единственным осужденным по новым правилам можно считать администратора так называемых «групп смерти» Филиппа Будейкина. Тобольский районный суд Тюменской области накануне приговорил его к трем годам и четырем месяцам колонии по новой редакции ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).