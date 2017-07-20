Киев, 20 июля, 2017, 08:59 — ИА Регнум. Сбор электронных подписей за отмену решения о переименовании в Киеве проспекта Ватутина в проспект Шухевича закончили граждане Украины, сообщают 20 июля «Украинские новости».

Николай Ватутин

Согласно сообщению, необходимые 10 тыс. подписей под электронной петицией Киевскому городскому совету были собраны в течение 48 дней при установленном сроке сбора подписей в 90 дней.

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Инициатором сбора подписей стала украинская правозащитница Елена Бережная. Граждане Украины требуют вернуть прежнее название проспекта, который, вопреки решению суда и общественному мнению, был переименован Киевским горсоветом в проспект имени бандеровского карателя Шухевича.

«Благодаря генералу Ватутину в 1943 году Киев был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Генерал Ватутин умер и похоронен в Киеве — городе, который он освобождал», — говорится в тексте петиции.

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Напомним, в конце июня 2017 года Киевский горсовет принял решение о переименовании проспекта имени советского генерала Николая Ватутина в проспект имени гауптштурмфюрера СС Романа Шухевича, несмотря на запрет Окружного административного суда Киева.