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Кличко грозит уголовное дело за переименование проспекта Ватутина в Киеве

Политика

Киевские власти обнародовали решение о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича, несмотря на запрет суда

Кличко грозит уголовное дело за переименование проспекта Ватутина в Киеве
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Кличко

Киев, 4 июля 2017, 02:05 — REGNUM  Мэр Киева Виталий Кличко и секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив могут быть привлечены к уголовной ответственности за попытку переименования проспекта Генерала Ватутина в честь одного из лидеров украинских националистов Романа Шухевича вопреки решению суда. Об этом сообщила представитель Института правовой политики и социальной защиты Ирина Бережная.

«В связи с противоправными действиями по незаконному подписанию и опубликованию на сайте Киеврады этого решения направлено заявление в Нацполицию с требованием возбудить уголовное дело в отношение Кличко и Прокопива за неисполнение определения суда и давления на суд», — сообщила Бережная на своей странице в Facebook.

Напомним, 1 июня в Киевском городском совете большинство депутатов проголосовало за переименование проспекта имени советского героя, генерала Николая Ватутина в Киеве проспект имени украинского коллаборациониста, одного из главарей УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Романа Шухевича.

После этого в Киеве прошёл митинг против переименования проспекта, организованный Институтом правовой политики и социальной защиты и Организацией ветеранов Украины.

13 июня Окружной административный суд Киева временно запретил подписывать решение о переименовании проспекта Ватутина до рассмотрения иска гражданских организаций о его законности. По данным Бережной, судебное заседание по этому вопросу назначено на 5 июля. Между тем 3 июля Киевсовет официально опубликовал решение о переименовании улицы.

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