Владивосток, 20 июля, 2017, 07:47 — ИА Регнум. В регионах Дальнего Востока по состоянию на 10 июля 2017 года средняя цена на автомобильный бензин доходит до 40,58 рубля за литр, дизельное топливо стоит 42,04 рубля — таких цен нет ни в одном регионе России. Самым дорогим субъектом страны является Чукотский автономный округ, где цена бензина марки АИ-95 доходит до 56 рублей против 44,65 рубля в Симферополе, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

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Стоимость литра АИ-95 в Анадыре составляет 56 рублей, в Якутске — 49,97 рубля, в Магадане — 48,06 рубля, в Петропавловске-Камчатском — 47,31 рубля, Южно-Сахалинске — 45,89 рубля. Во Владивостоке цена на АИ-95 составляет 41,07 рубля, в Хабаровске, Благовещенске и Биробиджане — ниже 40 рублей. Москва — 40,68 рубля.

Бензин марки АИ-92 в Анадыре стоит 51,50 рубля, в Якутске — 49,04 рубля, Магадан — 45,02 рубля, Петропавловск-Камчатский — 44,67 рубля, Южно-Сахалинск — 42,04 рубля. В остальных субъектах Дальнего Востока цены на АИ-92 колеблются от 38,33 рублей до 39,25 рубля. Москва — 37,58 рубля.

Дизельное топливо в Анадыре стоит 51,50 рубля, Якутск — 50,11 рубля, Петропавловск-Камчатский — 46,57 рубля, Магадан — 45,79 рубля, Южно-Сахалинск — 44,67 рубля. В пределах 40−41 рубля дизельное топливо стоит во Владивостоке, Благовещенске и Биробиджане, в Хабаровске — 39,47 рубля. Москва — 38,19 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на встрече с коллективом Лебединского горно-обогатительного комбината 14 июля заявил, что низкие цены на топливо могут привести к вывозу его за границу, поэтому внутри страны должен поддерживаться «определённый уровень» цен. Проблему высокой стоимости бензина, по мнению президента, нужно решать поднятием уровня благосостояния людей и зарплат.