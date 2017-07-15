Путин объяснил, почему бензин в России дорожает при падении цен на нефть

Москва, , 04:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин пообещал, что власти не позволят «задирать» цены на бензин продавцам и производителям, однако подчеркнул, что искусственное занижение цен также вредно для экономики. Соответствующее заявление он сделал на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината 14 июля.

«Нам ни в коем случае нельзя позволять производителям, продавцам и посредникам задирать цены, это совершенно очевидно, они должны быть экономически обоснованными. Но искусственно занижать их тоже нецелесообразно и даже вредно для экономики в целом в конечном итоге», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

В то же время президент отметил, что «для отдельных потребителей в определённое время» государство всё же стараемся удерживать цены на бензин как можно ниже.

«Допустим, для сельхозпроизводителей во время посевной или уборочной страды. Здесь правительство вырабатывает целый ряд механизмов поддержки, договорённостей с производителями, посредниками, продавцами, но в целом нам удаётся это делать», — сказа Путин.

Глава государства также ответил на вопрос о том, почему цены на бензин в России растут на фоне общемирового падения цен на нефть. По его словам, это «связано со многими факторами».

«Если у нас свободный рынок, то мы принципиально не можем свои цены держать по-другому, чем в соседних странах. Иначе нам нужно просто создавать новый «железный занавес». У нас и так дешевле, чем во многих странах-соседях», — отметил президент.

По словам Путина, низкие цены в стране могут привести к вывозу топлива за границу. «Если мы не хотим, чтобы у нас всё тащили, надо и внутри страны держать определённый уровень», — пояснил он.

«Эта проблема решается по-другому — не тем, чтобы давить цены на энергоносители, а с тем, чтобы поднимать уровень благосостояния людей и уровень заработной платы. Вот по какому пути надо идти», — подчеркнул глава государства.

В качестве примера он указал, что в некоторых странах — производителях газа держат очень низкие цены на голубое топливо, однако «это полностью перевернутая экономика». «Они уже давно понимают, что надо действовать по-другому, но не могут сделать этого шага к выравниванию экономики, потому что с этим связана сразу целая цепочка последствий, в том числе социального характера», — отметил Путин.