Кишинёв, 20 июля, 2017, 01:07 — ИА Регнум. МИД Молдавии отказал России в пролете через воздушное пространство Молдавии и посадке в Кишиневе и Тирасполе самолетов ВВС России, которые должны были прибыть в Молдавию и Приднестровье для участия в праздновании 25-летия начала миротворческой операции на Днестре. Как сообщило молдавское издание Deschide, письмо с отказом было передано 19 июля в посольство России в Молдавии.

Сергей Мамонтов Дмитрий Рогозин

По информации близкого к молдавским спецслужбам издания, на военных самолетах для участия в мероприятиях планировала прилететь российская делегация во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным. В молдавском МИД объяснили отказ тем, что на Тираспольском аэродроме нет необходимых условий для принятия воздушных судов, и он не контролируется властями Молдавии.

В Кишиневе также заявили что считают «нецелесообразным» проводить мероприятия, посвященные 25-летию миротворческой операции, в отсутствии «согласованного плана мероприятий» и «в одностороннем порядке».