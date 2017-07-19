Тунис, 19 июля, 2017, 23:19 — ИА Регнум.

Суд Туниса запретил прокат фильма «Чудо-женщина», в котором главную роль исполнила израильская актриса Галь Гадот, сообщает 19 июля Agence France-Presse.

Цитата из х/ф «Чудо-женщина». Реж. Пэтти Дженкинс. 2017. США Галь Гадот

Данное событие произошло спустя месяц после открытия кинотеатров в арабском государстве.

Картина также была запрещена в Ливане по причине сложных отношений с государством Израиль.

Фильм успели показать на площадках двух тунисских кинотеатров в начале июня, но прокат был остановлен в связи с жалобой партии «Аль-Шааб».

Партия потребовала запретить демонстрацию фильма потому, что актриса Галь Гадот, исполнившая главную роль в фильме, защищала позицию Израиля по вопросу войны в секторе Газа в 2014 году.

Напомним, фильм «Чудо-женщина», вышедший на российские экраны 1 июня 2017 года, собрал в прокате свыше $750 млн. Картина является четвертым фильмом вселенной DC Comics.