Минск, 19 июля, 2017, 20:35 — ИА Регнум. Принято решение о разведении сил в Станице Луганской. Как передает корреспондент 19 июля, об этом заявил журналистам полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

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«В связи с зафиксированным выполнением режима тишины в Станице Луганская принято решение о разведении сил в этом районе», — сказал Грызлов.

Кроме того, по его словам, один из главных результатов работы экономической подгруппы — отработан и реализован механизм оплаты за поставку воды в Луганск. «Это позволяет надеяться на устойчивую подачу воды», — добавил Грызлов.