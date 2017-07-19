Москва, 19 июля, 2017, 19:58 — ИА Регнум. Законопроект о введении возможности консультироваться с врачом и ставить диагнозы онлайн, Госдума приняла во втором, решающем чтении, на пленарном заседании 19 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Инициативу внесло в нижнюю палату парламента правительство. Авторы предлагают ввести дистанционное общение пациентов с врачом для оказания медицинских услуг, а также разрешить врачам онлайн консультации друг с другом.

По предложению правительства, для организации процесса предлагается создать Единую государственную систему в сфере здравоохранения. Она позволит всем медицинским организациям взаимодействовать между собой, а также создать базу, в которой будут храниться электронные медицинские карты пациентов. Единая система также позволит выделить пациентов, больных отдельными заболеваниями.

Ко второму чтению профильный комитет доработал законопроект и прописал, что по итогам электронного общения с врачами, можно будет оформлять рецепт, в том числе и на наркотические или психотропных вещества. Такие рецепты должны быть оформлены на специальных бланках на бумажном носителе и в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи лечащего врача и соответствующей медицинской организации.

Комитет также отметил, что порядок предоставления медицинской помощи онлайн будет устанавливать уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

При этом на дистанционные консультации распространяются стандартные правила оказания медицинской помощи. Так, в частности, при онлайн консультациях врачи будут должны соблюдать закон об обработке персональных данных. Кроме того, дистанционные консультации не отменяют обязанности врачей соблюдать врачебной тайной. Впрочем, тот факт, что общение с врачом не будет проходить лично, не снимают ответственности с медицинских работников за недобросовестное выполнение своей работы.

Предполагается, что в случае принятия закона, телемедицина станет доступна уже 1 января 2018 года.