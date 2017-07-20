Москва, 21 июля, 2017, 00:09 — ИА Регнум. Согласно принятому в 2009 году закону, все южные Курилы (возвращенные России в 1945 году в соответствии с международными соглашениями) объявлены Токио японской собственностью с установлением над ними японского суверенитета. Отсюда у Токио появилась идея обойти российский суверенитет, дав возможность японцам жить и работать на Курилах по японским законам (причем потребовав у РФ создания подобной правовой ситуации).

Курильские острова на флаге Сахалинской области России

Изначально, когда мысль привлечь японцев к «совместной хозяйственной деятельности» на Курилах только начинала озвучиваться публично, российской стороной подчеркивалось, что данная деятельность будет вестись по российскому законодательству, как и должно быть на российской территории. И если бы премьер-министр Японии Абэ тогда легко и без оговорок согласился бы на такое предложение, не заявляя ни о каких «особых правах», то это было бы огромной и тем более странной уступкой. Ее и не произошло: Абэ заявил, что Россия якобы создаст для японских компаний «особую правовую систему», которая не будет ущемлять позицию Японии по Курилам.

Сейчас в Японии громко возмущаются отсутствием подобной системы и недовольно пишут о том, что Россия, вместо того чтобы идти на уступки, объявляет о создании на южных Курилах территории опережающего экономического развития. От Абэ же ожидается, что он потребует (именно потребует) у России соблюдения условий «особой системы».

Что можно сделать в этой ситуации, читайте здесь: Идея «затащить» японский бизнес на Курилы рождена мёртвой

Рекомендуем также другие статьи Анатолия Кошкина по истории и современности российско-японских отношений.