Севастополь, 19 июля, 2017, 17:41 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Севастополя рассмотрят законопроект «О референдуме Севастополя» в сентябре, после каникул. Сейчас документ ждет заключения Государственного правового управления. Об этом на пресс-конференции 19 июля сообщила председатель регионального парламента Екатерина Алтабаева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Закон о референдуме внесен в Законодательное собрание, но Советом законодателей не вынесен на рассмотрение. Полагаю, что в ближайшее время, во второй половине сентября, закон о референдуме будет рассмотрен. Законопроект подготовлен, и сейчас находится на согласовании в Государственном правовом управлении», — сказала Алтабаева.

Она пояснила, что такого рода законы требуют согласования в федеральных органах в данном случае, теми, которые курируют проведение выборов.

Как сообщила спикер ЗС, год назад, на этапе разработки проект был отправлен на экспертизу в Центризбирком РФ и возвращен с «огромным количеством замечаний — он был практически переработан». Исправленный вариант, по словам Алтабаевой, получил «комплиментарное» заключение, и теперь законопроект направлен Государственное правовое управление. Ожидается, что заключение будет готово 20 июля.

Кроме закона о референдуме, в следующем рабочем полугодии парламентарии планируют рассмотреть ряд базовых законов — о специальном жилом фонде для некоторых категорий жителей города, закон об общественных организациях (НТО) и бюджет города, который впервые будет сверстан на три года.

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Добавим, что в июне 2016 года сторонники всенародных выборов главы города, натолкнувшись на противодействие бывшего губернатора города Сергея Меняйло, обратились к идее задействовать формат городского референдума. Планировалось, что севастопольцы должны были ответить на вопрос, нужны ли городу выборы губернатора. Однако горизбирком отказал инициативной группе, мотивировав решение отсутствием местного закона «О референдуме».

Одной из первых тем, предлагавшихся к обсуждению на первом референдуме — лишение экс-президента Украины Леонида Кучмы звания «Почетного жителя Севастополя», в ответ на его риторику о возврате Крыма и Севастополя Украине. Еще одним предметом обсуждения назывался закон «О гербе и флаге города Севастополя»: о смене символов города на герб с изображением романовского грифона.