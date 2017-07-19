Краснодар, 19 июля, 2017, 11:25 — ИА Регнум. Добраться из Краснодарского края в Крым на пароме теперь можно быстрее. В настоящее время Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. Таковы данные диспетчерской службы ООО «Морская дирекция», сообщает ИА REGNUM 19 июля.

Mtdir.ru Керченская паромная переправа

Очереди снизились, а время ожидания посадки на паром как со стороны Краснодарского края, так и со стороны Крыма составляет 20−30 минут. Как уточнили в пресс-службе компании, на линии «Кавказ — Крым» задействованы пять паромов. Перевозки грузового транспорта осуществляет паром «Ейск».

За вчерашний день, 18 июля, было перевезено 39,4 тыс. пассажиров и более 10 тыс. единиц легкового транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, «Морская дирекция» распространила предупреждение об ухудшении метеоусловий в период с 17 по 20 июля. Синоптики прогнозируют увеличение скорости ветра до 17 м/с. Это повлияло и на работу Керченской переправы.

Движение паромов было затруднено и осуществлялось в условиях действующего штормового предупреждения. Из-за усиления ветра на линии «порт Кавказ — порт Крым» смогли осуществлять работу пять паромов, выполнявшие до 13 кругорейсов каждый.

В порту скопилось большое количество легковых автомобилей. Со стороны Краснодарского края их насчитывалось более тысячи, возросло и время ожидания погрузки на паромы. Пассажирам, следующим в Крым. Приходилось ждать от одного до четырёх часов, иногда время ожидания достигало шести часов.