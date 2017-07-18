Москва, 18 июля, 2017, 21:09 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не смог прокомментировать сообщение о создании Малороссии. Журналисты обратились к Пескову сегодня, 18 июля, в ходе регулярного брифинга.

СВ ДНР Донецк

Они попросили пресс-секретаря президента России прокомментировать инициативу руководства Донецкой Народной Республики о создании федеративного государства Малороссия.

«Российская сторона сохраняет свою приверженность минским договорённостям. Всё остальное пока не комментирую», — ответил Песков.

Он также подчеркнул, что данная тема «подлежит осмыслению и анализу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Александр Захарченко предложил создать новое государство — Малороссию — со столицей в Донецке.

При этом в Луганской Народной Республике заявили, что не направляли своих представителей на заседание по созданию Малороссии, и подчеркнули, что данный проект с ЛНР никак не обсуждался.

Полномочный представитель Российской Федерации в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что эта инициатива не вписывается в минский процесс.