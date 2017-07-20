Ереван, 20 июля, 2017, 05:31 — ИА Регнум. Армянское лобби приступило к делу первым, стремясь к официальному признанию геноцида армянского народа в 1915 году. Признание геноцида армян поддерживают президент Реувен Ривлин, некоторые правые политики, большинство левых проарабских либералов из фракции МЕРЕЦ, председатель Кнессета Юлий Эдельштейн, бывший главный раввин Йона Мецгер. Также довольно давно, порядка десяти лет назад, на сторону лоббистов был привлечен депутат Кнессета Зеэв Элькин, который довольно быстро поднялся по карьерной лестнице: со временем стал главой фракции правящей партии «Ликуд» в парламенте, а потом министром окружающей среды и членом закрытого кабинета по безопасности. Темой признания геноцида армян сейчас занимается комиссия Кнессета по образованию.

Израиль

Азербайджан, в свою очередь, лоббирует «непризнание». Баку пользуется симпатией министра обороны Авигдора Либермана и его партии «Наш дом Израиль». Издающийся в русскоязычной азербайджанской прессе «политолог» с псевдонимом Арье Гут обрел в парламенте довольно слабо позиционированного, но все же единомышленника, депутата Роберта Илатова. При отсутствии у других партий интереса к кавказской тематике это неплохая поддержка, хотя попытки убедить депутатов отрицать факт массового убийства армян и не привели к результату.

Чем ответили азербайджанцы и что за историю рассказали израильским журналистам про «холокост евреев от армян», читайте здесь: Армяно-азеро-израильская сутолочь, или Путь Армении к Нобелевской премии

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