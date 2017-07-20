Москва, 20 июля, 2017, 04:28 — ИА Регнум. Как признает автор статьи Майкл Пек, хасанские события стали закономерным продолжением агрессивной политики Японии (именно Японии), которая имела план войны с СССР. По словам Пека, бои на озере Хасан (или, как их называют японцы, инцидент у высоты Чжангуфэн), произошедшие в июле 1938 года, стали первым серьезным столкновением двух армий. Тогда японцы атаковали войска СССР, однако после контрнаступления, которое обошлось нападавшим более чем в 4000 убитых, они отступили.

Нагрудный знак «За бои у озера Хасан» (фрагмент). СССР

Сперва казалось, что преимущество на стороне японцев. Почти 100 уничтоженных советских танков из 350, успешная штыковая атака убедили и самих японцев, что своей решимостью и готовностью побеждать любой ценой они победят машины и выиграют битву. Однако, как пишет Пек, именно поражение Японии сначала у озера Хасан, а затем — еще более сокрушительное — в битве при Халкин-Голе, «удерживали верховное командование Японии от вероломного нападения на СССР в 1941—1942 годах».

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