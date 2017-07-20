Киев, 20 июля, 2017, 03:53 — ИА Регнум. Для приватизации устанавливаются определенные ограничения. Допущенные к приватизации компании будут должны раскрывать конечных собственников и подтверждать законность средств. Не могут участвовать в приватизации компании из офшорных юрисдикций или списка FATF, а также компании с долей российского капитала более 10%.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

Курс доллара на Украине относительно стабилен (примерно 26 грн), чем пользуется Нацбанк, продолжая накапливать резервы, которые в июне удалось нарастить еще на 1 млрд грн. Отреагировал он только на временный отказ МВФ предоставить Украине очередной транш (но вскоре снова стал дешеветь). Интересно, что, по прошедшей информации, МВФ снизил требования, исключив земельную реформу из перечня влияющих на данное решение вопросов. С учетом того, что отменить мораторий на продажу земли (что было главным требованием МВФ) Украина не успевала, и МВФ также не мог снять требования, он, явно с целью сохранить лицо, снизил их, одновременно сдвинув решение о предоставлении очередного транша на конец текущего года. Впрочем, транш, скорее всего, будет меньше ожидаемого: $1 млрд против $1,9 млрд.

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