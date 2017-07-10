Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM, , 10:53 — REGNUM

Приватизация

Проект закона «О приватизации», который Минэкономразвития и Фонд госимущества готовили с начала года, наконец-то официально представлен правительству и одобрен им. «Вместо семи действующих законов предлагается один. Вдвое сокращаются сроки подготовки объектов к приватизации: по объектам большой приватизации — с двух лет до одного года, по малой приватизации — с одного года до полугода. Существенно упрощается классификация объектов приватизации», — так описал основные положения документа в ходе презентации и. о. главы ФГИ Дмитрий Парфененко. Также премьер-министр Владимир Гройсман добавил, что отныне приватизация на Украине будет проходить по английскому праву. Таким образом, видимо, в правительстве хотят повысить доверие инвесторов к процедуре, ведь за последнее время на Украине слишком часто ранее приватизированные объекты возвращались в государственную собственность. Впрочем, из заявления главы правительства неясно, как это будет происходить: то ли нормы британского права встроены непосредственно в новый закон и как-то согласованы с национальным законодательством Украины, то ли все возможные судебные разборки между покупателями госсобственности и ФГИ будут происходить в британской юрисдикции. Известно лишь, что так будет до окончания судебной реформы на Украине.

Минэкономразвития не только подготовило новый закон, но и классифицировало 3,5 тыс. госпредприятий, разделив их на 6 групп: стратегические, важные для государственных функций, под приватизацию, под концессию, «на ликвидацию» и расположенные в зоне т. н. АТО и в Крыму.

Стратегических активов у Украины оказалось немного, всего 15 предприятий. Соответственно, они могут быть разбиты по подгруппам.

— Энергетика: «Нафтогаз Украины», «Энергоатом» (оператор АЭС) «Укргидроэнерго» (оператор ГЭС), Восточный ГОК (добыча урановой руды), «Укрэнерго» (оператор ОЭС Украины)

— Инфраструктура: «Укрзализниця», Администрация морских портов Украины, «Укрпочта», «Укрхимтрансаммиак» (оператор украинской части аммиакопровода Тольятти-Одесса).

— Авиастроение: «Антонов», ХГАПП, «Завод 410» (ранее все они входили в концерн «Антонов»).

— Ракетостроение: «Южмаш», КБ «Южное», «Хартрон» (АСУ в ракетно-космической технике)

На эти 15 активов приходится 69% оценочной стоимости госпредприятий — 1,175 трлн грн. Непосредственно под продажу определены 893 объекта суммарной оценочной стоимостью 189 млрд грн. (7,27 млрд долл.).

Наибольшей по численности группой оказалась группа под ликвидацию — 1255 объектов, находящихся в государственной собственности, будут ликвидированы. Таким образом правительство признаёт невозможность их продажи и хочет хотя бы сэкономить на их содержании.

Впрочем, списки ещё будут корректироваться. Так, в процессе обсуждения закона на заседании Кабмина министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что будет добиваться перевода 5 портов из списка на продажу в список предназначенных для концессии. «Прошу перевести ряд наших морских портов, а именно — «Южный», «Ольвия», Херсонский, «Черноморск», Измаильский — из объектов приватизации в объекты концессии. Мы отрабатываем этот вопрос совместно с Европейским банком реконструкции и развития», — сказал чиновник. Гройсман предварительно одобрил эту перетасовку.

В каком-то смысле новый закон стал даже более строгим, чем прошлый. Так, в приватизации не могут участвовать компании из офшорных юрисдикций или списка FATF. А компании, допущенные к приватизации, обязаны будут раскрывать конечных собственников и подтверждать законность средств. Частично это делается для того, чтобы отсечь от участия в приватизации российский бизнес, к которому выдвинуты исключительно драконовские требования: свыше 10% российского капитала означает для компании запрет на участие в приватизации.

Стало известно, кому будет поручена приватизация «Центрэнерго» (государственная энергогенерирующая компания). Конкурс на право приватизации выиграла Ernst&Young.

Валюта

Доллар на Украине колеблется около отметки 26 грн. — не дорожает, но и не уходит ниже. По состоянию на 7 июля официальный курс составлял 26,06 грн./долл. (-0,03 грн. к 28 июня). Евро продолжает уверенно дорожать — 29,66 грн. (+0,25 грн.), точно так же, как российский рубль — дешеветь: 0,432 грн. (-0,08 грн.).

Покупка и продажа на межбанке держатся на копейку выше и ниже официального курса: 26,05−26,07 грн./долл. (-0,01 грн.). Неофициальный курс снова пересёк отметку в 26 грн.: также отыгрывает падение, но отстаёт от межбанка: 25,92−25,97 грн./долл (-0,03 грн). Впрочем, валютный рынок всё же отреагировал на решение МВФ временно отказать Украине в очередном транше: в промежутке 4−6 июля доллар набрал почти 0,13 грн., достигнув 26,12 грн., чего не наблюдалось с 12 июня. И лишь затем, поскольку рынок не отреагировал резким скачком спроса, стал снова дешеветь.

НБУ продолжает копить резервы, пользуясь благоприятным курсом. За июнь удалось увеличить их ещё на 1 млрд — до 17,97 млрд долл. (6 млрд, если отнять кредиты МВФ, что соотносимо с резервами соседней Белоруссии — 5,6 млрд долл.).

Заместитель председателя Национального банка Олег Чурий во время брифинга заявил, что к концу месяца НБУ представит новый законопроект о валюте. «Этот закон придет на смену тому законодательству, которое есть сегодня, в первую очередь, речь идет о декрете о валютном регулировании и контроле», — сообщил он. В частности, речь может идти о приведении валютного законодательства Украины в соответствие с законодательством ЕС, как предусмотрено Соглашением об ассоциации.

Главный финансовый аналитик РА «Эксперт-Рейтинг» Виталий Шапран в комментарии UBR высказался о ранее озвученных планах Минфина Украины выходить на рынок заимствований. По его словам, Украина сможет рассчитывать на низкую процентную ставку (5−7%) только в том случае, если валютой облигаций станет евро. «Если Минфин примет решение о размещении евробондов в долларах, то без предоставления гарантий [США] ставка будет начинаться от 9% годовых. Такие котировки выставляются на рынке спекулятивных бумаг», — отметил он. Одной из причин этого является недавнее повышение учётной ставки с 0,25% до 1,25% годовых. «Чистые золотовалютные резервы Нацбанка формируются медленно и непонятно, откуда возьмется ресурс для погашения внешнего госдолга, — продолжает эксперт. — Неясно будет ли реструктуризация долга перед МВФ. Власти не очень охотно об этом говорят, потому что ждут новые транши Международного валютного фонда. Это всё усложняет ситуацию».

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в комментарии для издания «Гордон» рассказал о своём отношении к некоторым пунктам бюджетной резолюции правительства. Как ранее сообщалось, в течение ближайших 3 лет Кабмин намерен девальвировать гривну более чем на 19% — до 31 грн./долл. «Такая политика Кабмина негативно отразится на всех гражданах страны и предприятиях, которые не изготавливают продукцию для экспорта. А это фактически весь малый и средний бизнес Украины. Экономических оснований для девальвации гривны нет уже больше года. Но они все равно это делают. А девальвация национальной валюты — это снижение покупательской способности населения и уровня жизни в целом. Но как мы видим, это не приоритетные вопросы для украинских властей», — комментирует эксперт. Причины такого решения — лобби экспортёров и совпадающее с ним желание правительства наполнить бюджет.

МВФ

«На сегодня между [президентом Украины Петром] Порошенко и [председателем МВФ Кристин] Лагард была достигнута договоренность исключить земельную реформу из перечня вопросов, которые влияют на выделение транша», — сообщил в начале прошлой недели источник, близкий к переговорам между руководством Украины и МВФ. Новость довольно неожиданная, поскольку именно снятие моратория на продажу земли было основным требованием Фонда и условием дальнейшего кредитования Украины. Впрочем, уже спустя несколько дней это недоразумение прояснилось. Одновременно с отказом от своего требования МВФ отодвинул решение о предоставлении очередного транша Украине на конец года.

Т. о., это исключительно вопрос сохранения лица руководством Фонда. Украина явно не успевала отменить мораторий: без завершённого электронного кадастра делать это — безумие. Рынок либо не будет работать, либо будет парализован исками, ведь при желании можно будет опротестовать почти каждую сделку. МВФ, в свою очередь, не могла отступить от своих требований, в сентябре прошлого года Фонд и так уже принял чисто политическое решение по траншу. Поэтому размен вполне справедливый: мы уменьшаем требования, но не даём денег.

Причём, скорее всего, в конце года МВФ хотя и выдаст транш, но не 1,9 млрд долл., как ожидалось. Скорее всего, это будет очередной 1 млрд долл. «на поддержание штанов». Тогда как по плану Украина должна была получить в 2017 году 4 транша общей суммой свыше 5 млрд.

Впрочем, адвокат Татьяна Монтян считает, что настоящей причиной случившегося стали лоббистские усилия крупных землевладельцев (вернее, арендаторов) Украины, для которых отмена моратория будет означать неизбежный рост расходов на аренду, а то и вовсе необходимость выкупа тысяч гектар с использованием сложных схем. Проще убедить президента согласовать с МВФ временный отказ от требования по мораторию.

Есть и другие версии. Политолог Дмитрий Корнейчук уверен, что причина откладывания транша на конец года — действия Порошенко:

«Я уже прогнозировал, что в Вашингтоне найдут управу на Порошенко, если он будет саботировать указания Трампа. В частности — о необходимости выполнять Минские договоренности. Но Порошенко настолько привык «кидать» западных партнеров (ту же Меркель), что решил провернуть подобный фокус и с Трампом. Так, после возвращения из Вашингтона, где бил себя в грудь, что готов хоть завтра «разморозить Минск», Порошенко принялся выставлять целую серию ультиматумов для встречи в «нормандском формате». У Трампа юмора не поняли», — отмечает эксперт.

А экономист Всеволод Степанюк и вовсе заявил изданию «Голос.ua», что транш сейчас Киеву не особо и нужен. В этом и в следующем годах Украина вполне сможет обойтись и без него. А к 2019 году Украине предстоят такие выплаты по внешним долгам, что никакой транш уже не поможет.

Ранее главный исполнительный директор Центра развития рыночной экономики CMD-Ukraine Юрий Прозоров прогнозировал, что в 2019—2020 гг. на Украине возможен дефолт, в случае если долги Украины не будут реструктуризированы повторно или если на неё откуда-то не свалится экономический рост в размере 8%. До конца 2019 года Украине предстоит выплатить 12,8 млрд долл.

Топливо

По состоянию на 7 июля за литр А-95 автомобилисты Украины платят в среднем 24,59 грн. (не изменилась с 27 июня, +0,87 грн. с начала года), за литр А-92 — 23,85 грн. (не изменилась, +0,79 грн. с начала года), за дизельное топливо — 22,32 грн./л (не изменилась, +0,97 грн. с начала года). Следует отметить, что средняя цена доллара в январе была примерно на гривну выше, чем сегодня, на нефть — примерно на 10 долл./баррель выше. Тогда как цены на топливо на украинских АЗС, после небольшой коррекции, синхронно остановились и не меняются уже более 10 суток.

Белоруссия сократила поставки топлива на Украину. В мае белорусский импорт просел на 210 тыс. тонн по дизтопливу (-22% в сравнении с маем 2016-го) и до 81 тыс. тонн по бензинам (-29%). С другой стороны, белорусские производители расширяют номенклатуру поставок. Так, в июле на Украине должен появиться СПБТ (смесь пропан-бутана) производства Мозырского НПЗ. Следует ожидать, что в будущем поставки автогаза будут расти — вместе с ростом популярности этого вида топлива.

Согласно данным Государственной фискальной службы, Украина в январе-июне импортировала 3,379 млн тонн нефтепродуктов (бензин, ДТ, реактивное топливо, мазут и пр.) на 1,746 млрд долл. При этом на Белоруссию пришлось 51,75% импорта (в денежном выражении) — 903 млн долл., на РФ — почти 24% (416 млн). Замыкает тройку лидеров Литва (8,7%, 151 млн долл.).

Разное

В Минэкономразвития отчитались об уменьшении уровня теневой экономики на Украине. «Все четыре метода, с использованием которых осуществляется оценка уровня теневой экономики, показали снижение уровня по сравнению с 2015 годом», — заявляют чиновники через пресс-службу министерства. По их подсчетам, доля теневой экономики уменьшилась на 6%, до 34% (800 млн грн.). А вот согласно данным международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА) доля теневой экономики совсем не сократилась, а даже выросла и составляет 45,96%, что является одним из самых высоких показателей в мире. По версии АССА, хуже дела только у Нигерии и Азербайджана.

Названы и самые теневые отрасли украинской экономики. Ими оказались добывающая промышленность (43% в тени), операции с недвижимостью (43%), перерабатывающая промышленность (34%), транспорт, складское хозяйство (33%), финансовая и страховая деятельность (30%). Последнее в принципе даёт понимание многих процессов в украинской экономике.

Согласно сообщению НБУ, инфляция в июне достигла 15% (в годовом измерении), т. е. даже ускорилась в сравнении с маем (13,5%). Это несколько необычно для летнего времени, поскольку именно в этот период инфляция либо замедляется, либо даже наблюдается дефляция. Тем более ускорение инфляции наблюдается на фоне укрепляющейся гривны.

Одна из причин роста цен — отмена госрегулирования цен на социальные продукты. Причём председатель Ассоциации торговых сетей Алексей Дорошенко предупреждает, что главные «открытия» ждут украинцев ближе к осени: «…сейчас цены все же растут, но мы не видим больших скачков. А вот как раз в сентябре они обычно происходят. И мы увидим повышение цен не на 5−10%, процентов 20−50», — отметил он в комментарии информагентству УНН.

Впрочем, в НБУ пока не хотят пересматривать прогноз инфляции (9,1%), а вот прогноз роста ВВП сократили (с 1,9% до 1,6%).

Рост средней зарплаты, которым не так давно хвастался премьер-министр Украины Владимир Гройсман («В целом по году имеем рост доходов украинцев более чем на 37%. Учитывая, что показатель инфляции за этот период составил около 15%, можем смело говорить, что рост зарплат, наконец, опережает рост цен», — заявлял он в начале мая) оказался фикцией. Согласно данным Госстата, реальные доходы украинцев, пересчитанные на инфляцию в I квартале выросли всего на 2,4%. Да и эти проценты, скорее всего, можно объяснить сезонным укреплением курса гривны. Гораздо интереснее, что украинцы проедают накопления: разница только между фиксируемыми статистикой доходами и расходами в I квартале достигла 44 млрд грн. (1,7 млрд долл.).

Украинский экспорт в Россию продолжает бить рекорды — +38,5% за январь-апрель, что превышает общие темпы роста экспорта (+26,8) за тот же период. В результате доля РФ в экспорте Украины выросла до 9,3%. Т. е. РФ по прежнему остаётся главным торговым партнёром Украины — если считать по странам.

«Есть реальный рост по металлургической продукции, а это — 20% экспорта в РФ, но это статистика по тем предприятиям на востоке страны, которые сегодня непонятно кому принадлежат. Плюс продукция большой химии (это примерно 15% экспорта). Здесь понятнее: акционеры — россияне. В принципе, обе отрасли просто пытаются выжить, поскольку в Европе их продукция пробивается с трудом», — комментирует для «Страна.ua» эти результаты руководитель проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.

Австрийская сеть супермаркетов Billa — одна из старейших в украинском FMCG-ритейле — заявила о намерении ухода с украинского рынка. В настоящее время компания продаёт свои объекты в Днепре (бывший Днепропетровск), Кременчуге, Никополе, Краматорске, Одессе, Запорожье и Херсоне (всего 9 магазинов, что составляет примерно четверть магазинов сети). В декабре прошлого года компания избавилась от 2 магазинов в Харькове, однако тогда её представители не заявляли о столь масштабных планах. Впрочем, глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко утверждает, что полностью Billa из Украины не уйдёт и сохранит свои магазины как минимум в столичном регионе.

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