Новосибирск, 18 июля, 2017, 16:32 — ИА Регнум. Участники проекта изучали мнения жителей Сибири и Дальнего Востока, преимущественно представителей коренных народов, а так же экспертов в области сохранения культуры. Всего в исследовании приняло участие более 2 тыс. человек.

Группа женщин в национальных костюмах. Эвены. Дальневосточный край, Охотский округ. Начало XX века

По итогам обработки ответов выяснилось, что больше половины опрошенных (68%) считают, что в их регионах дела с сохранением культуры и традиций коренных народов в целом обстоят положительно, а принимаемые региональными властями программы дают намеченный результат. Однако 75% респондентов отметили, что финансирования явно не хватает и его надо повышать. Респонденты в возрасте от 14 до 25 лет высказались за более эффективное сохранение традиций коренных народов, языка, но при этом остались недовольны ограниченностью подходов в данной сфере. 10% опрошенных отметили, что нельзя ограничиваться только «плясками и танцами», а важно делать серьёзные проекты, но на национальном языке. Так же характерно, что по сравнению с другими коренными народами КМНС более подвержены росту национального самосознания (не включая народы Кавказа).

В то же время, как отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM организатор первого форума молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Российский Север», организатор одноименной этнографической экспедиции Ирина Хворова, коренные малочисленные народы этих регионов сегодня претерпевают неоднозначные по своей природе социально-экономические изменения.

«С одной стороны, это рост населения, промышленное освоение территорий, техническая модернизация традиционных занятий коренных народов, с другой — усиливающееся желание сохранить традиционные способы взаимодействия с природой. Решение подобных проблем, безусловно, должно базироваться на комплексном подходе, который в том числе должен включать адаптацию под современное положение КМНСС и ДВ РФ законодательной базы в этой области, учёт региональных особенностей развития территорий», — отметила Хворова.

В ближайшей перспективе, по мнению Хворовой, хотелось бы акцентировать внимание прогрессивной молодежи КМНСС и ДВ РФ на имеющихся у них уже сегодня возможностях улучшить современное положение вещей.

«Каждый из нас способен привнести нечто доброе и разумное, пользуясь своими собственными силами — стараясь улучшить что-то конкретное в своем дворе, вузе или районе. На основе таких будничных добрых дел может зародиться новый социальный проект, реализация которого охватит более широкую аудиторию. Так каждый из нас может влиять на положение вещей, улучшать современную реальность своими силами», — считает Ирина Хворова.

Она также отметила, что глобализационные мировые процессы вносят свои коррективы в современные тренды. В последнее время наблюдается подъём этнического самосознания различных этногрупп. Однако этот процесс двоякий: подъем этнического самосознания происходит в рамках общих для всех сфер процесса глобализации — влияя и одновременно изменяясь под этим влиянием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Якутии Елена Голомарёва выступила против новой редакции закона «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ». Она считает, что новая редакция противоречит принципам, закреплённым в Конституции страны и несёт угрозу для этих категорий населения. Своё заключение о законе сделали и депутаты профильного комитета Госсобрания Якутии. Они считают, что предлагаемый законопроект вместо совершенствования законодательства в сфере защиты прав и интересов коренных малочисленных народов направлен на ухудшение существующей ситуации, а потому не может быть принят к рассмотрению.

А недавно общественные организации Якутии обратились в ООН с просьбой оказать содействие в части признания Россией прав коренного народа республики Саха. По мнению руководителя общественной организации «Якутия — Наше мнение» и по совместительству члена республиканского движения «Сомого Куус» (Объединенная Сила) Степана Петрова, в России к коренным народам пытаются применить политику двойных стандартов, не учитывая интересы местного населения при добыче полезных ископаемых республики. В ООН обратился председатель «Сомого Куус» Дмитрий Иванов, который просит обеспечить декларацию международной организации по вопросам прав коренных народов.

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По словам общественника, в соответствии с международным пактом о гражданских и политических правах все народы могут свободно распоряжаться своими естественными богатствами и ресурсами, и нельзя лишать их средств к существованию.

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Общественник констатировал, что в Якутии за последние десятилетия произошло значительное ухудшение здоровья жителей и экологии в результате агрессивного антропогенного и техногенного воздействия на окружающую среду.

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Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации — народы численностью менее 50 тысяч человек, проживающие в северных районах России, в Сибири и на российском Дальнем Востоке на территориях традиционного расселения своих предков. Они сохраняют традиционный образ жизни, хозяйствование и промыслы и осознают себя самостоятельными этническими общностями.